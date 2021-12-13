Son dakika | İsviçre bankası UBS'ten 'Türk Lirası' kararı
Zürih merkezli İsviçre bankası UBS, bundan sonra Türk Lirası ile ilgili rapor yayımlamayacaklarını belirterek, yatırımcıların son yayımladıkları TL tavsiye raporlarını dikkate almamalarını istedi.
İsviçre bankası UBS, Türk Lirası ile ilgili rapor yayımlamama kararı aldı. UBS Analisti Tilmann Kolb, bundan sonra Türk lirasıyla ilgili rapor yayımlamayacaklarını ve yatırımcıların son yayımladıkları Türk Lirası tavsiye raporlarını dikkate almamalarını belirten bir müşteri notu yayımladı.
Bloomberg HT'nin haberine göre; UBS analisti Kolb en son Kasım ayının sonlarında bir rapor yayımlayarak, TL’deki değer kaybının mevcut para politikası çerçevesinin enflasyonla mücadelede yetersiz olduğu görüşünü yansıttığını ve bu nedenle daha fazla değer kaybı ihtimalini göz ardı etmediklerini belirtmişti.
“Mevcut tahminlerimiz politika yapıcıların para birimindeki değer kaybına tepki vereceği varsayımına dayalı. Buna karşın mevcut politikaya bağlılığı devam ettirebilir. Bu da daha fazla değer kaybına neden olabilir” diyen Kolb, Dolar/TL ''nin 2022 ilk çeyreğinde 10,2'ye 2022 yıl sonunda ise 10,8'e ulaşmasını beklediklerini ifade etmişti.
UBS, 5 Ekim’de de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklentisiyle ilgili bir rapor yayımlamış ve TCMB’nin 2021 sonuna kadar 50 baz puanlık bir faiz indirimine daha giderek faizleri yüzde 17,50’ye çekmesini beklediklerini belirtmişti.
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