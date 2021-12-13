Ekonomist Veysel Ulusoy'dan asgari ücret çağrısı: Görüşmeler kesilmelidir
Gazetemiz yazarı Prof. Dr. Veysel Ulusoy, TL'de art arda gelen sert değer kayıplarının ardından asgari ücret görüşmelerine ilişkin çağrıda bulundu.
Asgari ücret zammında üçüncü tur görüşme, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ev sahipliğinde geçtiğimiz perşembe günü yapıldı. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği karar bugün yapılması planlanan 4'üncü toplantıda verilecek.
Asgari ücret görüşmeleri öncesi dolar/TL 14,75 TL ile tarihi zirvesine yükseldi. TL'nin ise dolar karşısındaki bu seneki değer kaybı yüzde 46'yı aştı.
''ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ KESİLMELİDİR''
Doların yükselmesi ve TL'nin değer kaybınının sürmesinin aradından asgari ücret görüşmelerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazetemiz yazarı Prof. Dr. Veysel Ulusoy, ''Asgari ücret görüşmeleri bu haliyle kesilmelidir. Türkiye ekonomisi başka bir fazda şimdi'' diyerek görüşmelerin durdurulması çağrısında bulundu.
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