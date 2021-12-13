Fitch'den 13 Türk bankası için kritik karar
Fitch Ratings, 13 Türk bankasının Uzun Vadeli Yabancı Para (LTFC) İhraççı Temerrüt Notlarının (IDR) görünümünü 'durağan'dan 'negatif'e revize etti.
Fitch, 13 Türk bankasının görünümünü ülke kredi notu görünüm değişikliğinin ardından negatif olarak revize etti.
Görünüm revizyonları, Türkiye'nin Uzun Vadeli IDR'lerine ilişkin görünümün Durağan'dan Negatif'e değişmesini takip ediyor. İkinci olarak, diğer faktörlerin yanı sıra, Türkiye Merkez Bankası'nın erken para politikası gevşeme döngüsü ve 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde daha fazla faiz indirimi veya ek ekonomik teşvik beklentisi tarafından yönlendirildi.
NEGATİF REVİZE EDİLDİ
20 bankanın Uzun Vadeli Yerel Para Birimi (LTLC) IDR'lerine ilişkin görünüm de 'durağan'dan 'negatif'e revize edildi.
Görünüm revizyonları, Türkiye'nin Uzun Vadeli IDR'lerine ilişkin görünümün 'durağan'dan 'negatif'e değişmesini takip ediyor.
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