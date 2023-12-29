Ekonomist-Yazar Hamza Yardımcıoğlu'ndan çarpıcı tahminler! 2024 yılı nasıl geçecek?

Yayınlanma: 29.12.2023 - 14:57

Güncelleme: 29.12.2023 - 15:06

Cumhuriyet TV yayınına katılan Ekonomist Hamza Yardımcıoğlu, 2023 yılındaki enflasyon oranlarına dair de fikirlerini beyan ederek 2024'e dair tahminlerini anlattı. Yerel seçimlerden sonrasına işaret eden Yardımcıoğlu, bu dönemden itibaren ağır bir işsizliğin ve stagflasyonun yaşanabileceğini belirtti.

Açıklanan asgari ücret rakamını değerlendiren Yardımcıoğlu, "Asgari ücret hükümetlerin suçlarını gizlemek için kullandığı bir maskedir. Asgari ücret çalışandan çalınanın ne kadarlık bir kısmının geri verileceği tartışmasıdır. Herkesin enflasyonu farklıdır. Özellikle asgari ücretle çalışan kişiler ile yüksek gelirli kişilerin enflasyonu farklıdır. Dark gelirliyi ilgilendiren gıda ve konutta fiyatlar üç katına çıktı. Bu açıklanan rakamların hiçbir gerçekçiliği yok" dedi.

"İŞSİZLİK VE ŞİRKET İFLASLARI BAŞLAR"

Enflasyonun açıklanan TÜİK rakamlarının aksine oldukça yüksek olduğunu belirten Yardımcıoğlu, "Enflasyonun fazları vardır. Alım gücü değer kaybederken harcamalar artıyor. Önden yüklemeli bir talep enflasyonu gerçekleşiyor. Bu da üreticilerin, işverenlerin işine yarıyor. Enflasyonun ikinci fazında, alım gücü tamamen yitirildiği için tüketim yapamayacak hale geliyorlar. Tüketim düşünce üretim de düşüyor. Bu sefer işverenler de zarar ediyor. Alım gücünün erimesi ve işsizlikle şirket iflasları başlar" ifadelerini kullandı.

MEHMET ŞİMŞEK'İ ELEŞTİRDİ!

Mehmet Şimşek'in bir kulis haberde yer alan "Cari açığın en önemli nedeni altın ithalatı" sözlerini yorumlayan Yardımcıoğlu, "Altın sistemi hep halkı zenginleştirir. Altın birikimi erimez. Altın ithalatı sistemin işine gelmez. Mehmet Şimşek devraldığı ekonominin bir enkaz olduğunu kendisi belirtmişti"

Yardımcıoğlu, Şimşek'in ikinci konuta yüksek vergilendirme vaadine ilişkin ise şunları söyledi:

"Bu yöntem barınma krizini daha da derinleştirebilir. Bu vergilendirme sistemi öncelikle adil değil. Sanki insanlar konut almasın diye ellerinden geleni yapıyorlar. İnsanlar konut almazsa konut üretimi düşer ve fiyatlar artar. Diğer taraftan nüfus artışı varken, arz talebi karşılamazsa fiyatlar fırlar. Bu şehirden köye tersine göçü tetikler."

DOLAR VE ALTIN KAÇ TL OLACAK?

2024 yılının Türkiye açısından zor geçeceğini ifade eden Yardımcıoğlu, "Önümüzdeki üç yıl içinde ekonomide refah beklenmemesi gerekir. Ağır bir işsizlik olacak. Özellikle yerel seçimlerden sonra, faiz artışları devam edecek. Kredi kartı ile taksitli alışverişler bile kaldırılabilir. Enflasyonla mücadele edildiğini söyledikleri dönemde parasal genişlemeye hiç ara vermediler. Ekonomideki ani durma olayı kimseyi şaşırtmamalıdır" diye konuştu.

Yardımcıoğlu ayrıca, 2024 yılının ilk yarısı için dolar tahmininin 44 lira, altın Ons fiyatının ise 2 bin 600 civarında olduğunu açıkladı.