Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Türkiye'nin dış borcu 482,6 milyar dolar

Yayınlanma: 29.12.2023 - 13:46

Güncelleme: 29.12.2023 - 13:47

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 30 Eylül itibarıyla 482,6 milyar dolar, net dış borç stokunun ise 263,7 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Brüt dış borç stoku yılın ikinci çeyreğinde 475,8 milyar dolar, net dış borç stoku ise 267,7 milyar dolar olmuştu. Böylece brüt dış borç stoku son çeyrekte 6,8 milyar dolar arttı.

Bakanlık, 30 Eylül itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku 482,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 44,9 oldu.

Aynı tarihte net dış borç stoku 263,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun milli gelire oranı yüzde 24,5 seviyesinde gerçekleşti.

Hazine garantili dış borç stoku ise 15,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

KAMU NET BORÇ STOKU

Kamu net borç stoku bu dönemde 5 trilyon 27 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 22,2 oldu.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku 6 trilyon 906 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı ise yüzde 30,5 olarak kayıtlara geçti.