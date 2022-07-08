Ekonomist Zelyut: 'Bu millet Erdoğan'a padişah gibi yetki verdi yapsın yapacağını niye duruyor?'

08 Temmuz 2022 Cuma, 14:33

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar'a ait anket sonuçlarını baz aldığı bugünkü "Yeni ankette sürprizler var" başlıklı yazısında "Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?’ sorusuna verilen yanıtın ekonomi olduğunu kaydetti.

"Ankete katılanların yüzde 70.2’si ekonomi yanıtını vermiş. Onu yüzde 5.8’le Suriyeliler takip ediyor. Ekonomi diyenlerde genellikle kadınlar önde çıkardı ama bu kez erkekler birinci sırada geliyor" ifadelerine yer verilen yazıda en dikkat çeken nokta ise ‘Bu sorunu kim çözer?’ sorusunun cevabı oldu.

Selvi'nin yazısı için baz aldığı anket sonuçlarına göre ise ‘Bu sorunu kim çözer?’ sorusunun cevabı yüzde 26.6 ile AKP oldu. Selvi bu veriyi şu sözlerle aktardı:

"Optimar’ın anketindeki can alıcı noktalardan birini de ‘Bu sorunu kim çözer?’ sorusu oluşturuyor. Ekonominin yüzde 70’le birinci sırada olduğu bir dönemde tartışmasız bir şekilde muhalefetin işaret edilmesi beklenir değil mi? Ama öyle değil. Ankete katılanların yüzde 26.6’sı AK Parti diyor. CHP diyenlerin oranı ise yüzde 17.2 ile ikinci sırada geliyor. Üçüncü sırada ise yüzde 7’yle İYİ Parti yer alıyor. Dördüncü sırada yüzde 6.6’yla HDP var. MHP yüzde 4.6 oranıyla beşinci sırada bulunuyor."

"YA KARDEŞİM ELİNİ TUTAN MI VAR?"

Selvi'nin tepki toplayan bu haberinin üzerine sert bir tepki de ekonomist Evren Devrim Zelyut'tan geldi.

Zelyut, Twitter hesabı üzerin haberi alıntılayarak yaptığı paylaşımında

"Ya kardeşim elini tutan mı var? Kurtarsın o zaman? İndirsin enflasyonu, indirsin doları, gelir dağılımını düzeltsin?" ifadelerine yer verdi.

Zelyut'un paylaşımının tamamı ise şöyle:

"Ankette ekonomiyi Erdoğan kurtarır çıkmış!!! Peh peh peh!!!

Ya kardeşim elini tutan mı var? Kurtarsın o zaman? İndirsin enflasyonu, indirsin doları, gelir dağılımını düzeltsin?

Bu millet Erdoğan'a padişah gibi yetki verdi yapsın yapacağını niye duruyor?

Bize martaval okumayın!"