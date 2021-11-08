Ekonomist Zelyut uyardı: "Dolara, borsaya ve banka hesabınıza dikkat!"

08 Kasım 2021 Pazartesi, 09:29

Yeniçağ gazetesi Ekonomist Evren Devrim Zelyut, bugünkü "Dolara, borsaya ve banka hesabınıza dikkat!" başlıklı yazısında, Dolar/TL kurundaki değer kaybı her geçen gün derinleşirken cepteki parayı etkileyecek yeni dinamikleri yazdı.

Bu dinamiklerin temel gerçeğinin enflasyon olduğunu dile getiren Zelyut, küresel ve yerel enflasyon artışlarının doları, borsayı ve cepteki parayı etkilediğini dile getirdi.

ENFLASYON NEDENLERİNİ AÇIKLADI

Zelyut, "Enflasyona baktığımızda neden yükseldiğini artık çok iyi biliyorsunuz" ifadesini kullandığı yazısında bunları şöyle sıraladı:

"1 - AKP'nin dışa bağladığı imalat sanayi ve tarım sistemi. Kur artışları ile maliyetin yükselmesi. Buna bağlı olarak üretimde gördüğümüz azalışlar ve verimsizlik.

2 - Salgınla beraber başlayan emtia ve enerji fiyatları artışı. Karantina ile ekonomilerin durması, talebin düşmesi ve sonra birikmesi, açılma ile talep patlamasının enerji ve emtia fiyatlarını fırlatması.

3 - Amerikan Merkez Bankası'nın krizden çıkmak için bastığı 4,4 trilyon doların yarattığı fiyat artışları. Ekonomide mal üretim hızından çok daha hızlı bir şekilde yapılan para miktarı artışları Amerika'da da enflasyonu karşımıza getiriyor."

"Çok net bir gerçek var ki enflasyon cüzdan ve bankadaki birikimleri eritiyor" diyen Zelyut, "Üretici fiyatlarında kesintisiz şekilde gördüğümüz artışlar bu yazıyı okuyanların önümüzdeki dönemde de birikimlerinin hızla eriyeceğini ortaya koyuyor. 2020 Ekim ayında yüzde 18,20 olan fiyat artışı 2021 ekimde yüzde 46,31'e çıkmış durumda. Onu düşürecek yapısal reformlar ya da küresel olumlu bir haber de ortada yok…" dedi.

"AKP KALDIKÇA..."

Zelyut şöyle devam etti:

Vatandaş enflasyonla fakirleşecek, ama parası olan borsada ya da dolarda kalıp enflasyondan kendisini kurtaracak. Yani AKP kaldıkça dar gelirli yoksul, zengin daha zengin olacak…