Simitçiler 'dolar' zammı istedi: Yağ karaborsaya düştü

02 Kasım 2021 Salı, 17:30

Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası yönetimi bugün toplandı. Toplantıda artan girdi maliyetleri gündeme geldi. Girdi maliyetlerine karşı kooperatif kurma kararı alınırken, simide yapılacak zam da oylandı. Simitçiler oybirliği ile başkentte 2,5 liraya satılan simidi 3 liraya satma kararı aldı. Karar, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne sunulacak ve onay verilirse karar kesinleşecek.

Toplantıda konuşan Oda Başkanı Savaş Delibaş, simidin girdi maliyetlerinin tamamının dolara bağlı olduğunu belirterek, “Biz dolarla maaş almıyoruz ama dolar ile tüketiyoruz. Şimdi Türk parası dünyanın en geçersiz paralarından biri oldu. Ama tüketimimiz dolarla” dedi. Elindeki simidi gösteren Delibaş, “Şunun üstündeki malzemeler dolarla geliyor. Hem de yüzde 100” diye vurguladı.

'ASGARİ ÜCRETLİ BUNU NASIL YİYECEK'

Delibaş, halkın alım gücünün kalmadığına da dikkat çekerek, bu zammı yapmak zorunda kaldıklarını söyledi ve “5 tane çocuğu olan insan 5 tane simit altığı zaman 15 lira. 15 lira herkeste var mı? Asgari ücretle çalışan vatandaş bunu nasıl yiyecek” dedi.

Zam yapmaktan yana olmadıklarına dikkat çeken Delibaş, “Sistem mecburen bunu zorluyor. Biz zam yapmayı kesinlikle istemiyoruz” dedi.

Simitçi Tekin Çoban, 400 liraya aldıkları odunun 1200 liraya; 85 liraya aldıkları bir çuval unun 240 liraya çıktığını ve susamın dolar arttıkça arttığını belirterek, “Bir simidin maliyeti bize en az 2 liraya yaklaşıyor. Hiç seçemiyorsun, haftada susama zam geliyor” dedi.

'KARABORSAYA DÜŞMEYE BAŞLADI'

Ünal toptancıların ürün satmadığını da vurgulayarak, ürünlerin karaborsaya düşmeye başladığını “Yağda aynı şekilde susamda aynı şekilde. Bugün yağ almak istiyorum. Adam diyor ki ‘Yağ yok’. Nasıl yok ya? Türkiye Cumhuriyeti’nde diyor ki adam yağ yok” diye sordu. Ünal, gramajı da düşürmek istemediklerini kaydederek, “O zaman biz de 100 gramlık simidi 50 grama çekelim. Onu mu istiyorlar?” diye vurguladı.