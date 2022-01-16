Ekonomistler beklentilerini açıkladı: Dolar fırtınası kapıda

16 Ocak 2022 Pazar, 09:15

Dolarda yılın son günü yeniden yükseliş yaşanırken ekonomistlerin 2022 yıl sonu dolar kuru tahmini beklentisi rakamları da açıklandı. Dolar kuru sert bir yükselişle 18.36 TL seviyelerine kadar çıkmış ve 20 Aralık'ta yapılan müdahale ile 10 TL seviyelerine kadar gerilemişti.

Dolar kuru yılın son işlem günü yönünü yeniden yukarıya çevirdi. 20 Aralık'tan sonra 11 TL seviyesine kadar çekilen kur yılın son işlem gününü 13,27 TL seviyesinden tamamladı.

EKONOMİSTLERDEN DOLAR TAHMİNİ

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; ekonomist Remzi Özdemir "dolarizasyon" uyarısı yaparak doların yeniden yükselişinin nedeninin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "yüzde 12 faiz sözü" olduğunu belirtti. Özdemir, "Ocak ayında gerekli önlemler alınmazsa dolar kuru yeniden 18 TL olabilir" uyarısında bulundu.

Ayrıca ekonomist Atilla Yeşilada da 2022 yılında dolar kuru için öngörüsünü açıkladı. Atilla Yeşilada, AKP'nin dolar kuru hedefinin 9 lira olduğunu ancak 2022 yılında doların 2021 yıl sonundaki rakamın 1,25 katı olacağını iddia etti.

SELÇUK GEÇER'DEN DOLAR TAHMİNİ

"Dolar kuru 30 TL olur, 50 TL olur" çıkışı ile çok konuşulan ve hakkında BDDK tarafından suç duyurusunda bulunulan Selçuk Geçer, dolar kurunun Ocak ayında yükselişini sürdüreceğini belirtti. Geçer, "Tek endişem kırılmaların olabileceği yönünde. Çünkü 3 ve 22 Ocak ve 14-15 Şubat'ta FED'in açıklayacağı karar çok önemli olacak. Bütün bunlar kurdaki kırılmaları tetikleyebilir. Normal yükseliş eğilimiyle ocak ayı içerisinde en iyi ihtimalle doların 15-16 seviyeleri göreceğini düşünüyorum" diyerek 16 TL'yi işaret etti.