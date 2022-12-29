Ekonomistler bütçe yükünü hesapladı: EYT'nin maaş maliyeti 180 milyar TL
EYT'de yaş sınırının olmaması kararı gündemden düşmezken, ekonomistler düzenlemenin bütçeye maliyetini hesapladı. Bu kapsamda tek seferlik tazminatların yaklaşık 300 milyar TL, emekli maaşlarının ise yıllık 150-180 milyar TL olacağı öngörülüyor.
Milyonların gözü, yıllardır gündemde olan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesindeyken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, EYT'li 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemeyi hayata geçireceklerini, emeklilik hakkının kullanılmasında yaş sınırı uygulanmayacağını söyledi. Ancak Erdoğan, sistemin bütçeye maliyeti hakkında herhangi bir bilgi vermedi.
Düzenlemenin Hazine’ye ve şirketlere etkileri de piyasalarda yakından takip ediliyor. Hazine daha önce açıkladığı üzere yeni emekli olacaklara ödenecek tazminatlar için Kredi Garanti Fonu (KGF) ile şirketlere kredi sağlayacağını açıklamıştı.
'TEK SEFERLİK TAZMİNATLAR 300 MİLYAR TL'
Reuters’ın hesaplamalarına başvurduğu iki ekonomist, yaklaşık 14 milyon emekliye EYT’lilerin tamamının eklenmesi halinde tek seferlik tazminatların 300 milyar TL, kamuya yıllık maaş ödemelerini ise yaklaşık 150 milyar TL olarak hesapladı.
Bankacılar, bu kitlenin tamamının anında emekli olmasını beklemediklerine de dikkat çekti. Normalde ayda 50 bin kişinin emekli olduğunu ancak önümüzdeki yılın ilk ayları itibarıyla bu sayıya EYT’lilerin de etkileneceğini belirterek bunun da piyasaya yüklü miktarda TL girişi anlamına geleceğini vurguladı.
'MAAŞ YÜKÜ 150-180 MİLYAR TL OLACAK'
Bürümcekçi Araştırma ve Danışmanlık Kurucu Ortağı Haluk Bürümcekçi, “Her ay yaklaşık 40 bin-50 bin kişinin emekli olduğu düşünüldüğünde, EYT düzenlemesi ile beraber ek 1.8 milyon kişinin emekli olacağı belirtilebilir. Bu durumda maaş yükünün yaklaşık 150-180 milyar TL, beraberinde hem kamu hem de özel sektöre getireceği kıdem tazminatı yükünün de 300 milyar TL’yi aşabileceği söylenebilir. Bu ise aynı zamanda, gelecek yılın ilk aylarından itibaren piyasalara yüklü para girişi olacağı anlamına geliyor” dedi.
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