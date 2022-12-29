EYT'de kritik 2 gün: Askerlik ve doğum borçlanması isteyenlere önemli uyarı... 2023 askerlik ve doğum borçlanması ne kadar?

29 Aralık 2022 Perşembe, 12:27

EYT düzenlemesinin belli olmasıyla birlikte, askerlik ve doğum borçlanması için tahsis ve talep dilekçesi gündeme geldi. 2023 asgari ücret zammı sonrasında, zam bedeline göre askerlik ve doğum borçlanması ücretlerinde artış yaşanacak.

TAHSİS VE TALEP DİLEKÇESİ İÇİN KRİTİK 2 GÜN

Milyonlarca EYT'linin beklediği düzenleme tamamlandı. 2023 asgari ücret zammının da belli olmasıyla birlikte, EYT'li olabilmek için askerlik ve doğum borçlanması gündemde.

EYT düzenlemesinde yaş sınırının kaldırılmasının ardından eksik gün ve prim için borçlanma başvurusu yapılması gerekiyor. Askerlik ve doğum borçlanması için bu hak geçerli. 2023 yılında asgari ücrete bağlı olarak daha yüksek borç rakamı çıkacak.

Daha avantajlı bir şekilde askerlik ve doğum borçlanması yapabilmek için tahsis ve talep dilekçesi işlemlerinin 2 gün içinde tamamlanması gerekiyor.

Bu nedenle, 2022 yılı oranlarıyla borçlanma yapılması büyük avantaj getirecek. Borç başvurusu ve hesabı 2023'e kalırsa, SGK yaklaşık yüzde 54 daha fazla borçlanma primi hesap edecek.

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NASIL HESAPLANIR?

Bu konuda önemli bir avantajı yakalamak isteyenlerin önünde 2 gün var. Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret ile birlikte yeniden yükselecek.

ŞUAN ÖDENİRSE NE KADAR OLACAK? DOĞUM BORÇLANMASI ŞU AN NE KADAR?

1 çocuk için 720 gün (2 yıl) doğum borçlanması bedeli şu an en az 49 bin 697 TL.

2 çocuk için 1.440 gün (4 yıl) doğum borçlanması bedeli şu an en az 99 bin 394 TL.

3 çocuk için 2.160 gün (6 yıl) doğum borçlanması bedeli şu an en az 149 bin 91 TL.

ASKERLİK BORÇLANMASI ŞU AN NE KADAR?

360 gün (12 ay) askerlik borçlanması bedeli şu an en az 24 bin 848 TL.

450 gün (15 ay) askerlik borçlanması bedeli şu an en az 31 bin 60 TL.

540 gün (18 ay) askerlik borçlanması bedeli şu an en az 37 bin 272 TL.

1 OCAK'TAN SONRA ZAM GELİYOR: DOĞUM BORÇLANMASI 2023'TE NE KADAR OLACAK?

1 çocuk için 720 gün (2 yıl) doğum borçlanması bedeli 2023 yılı için en az 76 bin 861,44 TL olacak.

2 çocuk için 1.440 gün (4 yıl) doğum borçlanması bedeli 2023 yılı için en az 153 bin 722,9 TL olacak.

3 çocuk için 2.160 gün (6 yıl) doğum borçlanması bedeli 2023 yılı için en az 230 bin 584,3 TL olacak.

ASKERLİK BORÇLANMASI NE KADAR OLACAK?

360 gün (12 ay) askerlik borçlanması bedeli 2023 yılı için en az 38 bin 430,72 TL olacak.

450 gün (15 ay) askerlik borçlanması bedeli 2023 yılı için en az 48 bin 38,40 TL olacak

540 gün (18 ay) askerlik borçlanması bedeli 2023 yılı için en az 57 bin 6462,08 TL olacak.

ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR?

Askerlik borçlanması, askere giden kişilerin, askerlikte geçirmiş oldukları sürenin ya tamamının ya da belli bir kısmının emeklilikte geçerli olmak üzere yaşlılık malullük ve ölüm primi yatırılmasına denir.

Askerlik borçlanması yapan kişiler, askerde geçirilen günleri sigorta prim gün sayısına ekleyebilir. Askerde geçirilen sürenin tamamı veya bir kısmı için borçlanma yapılabilir.

ASKERLİK BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

Askerlik borçlanması, e-Devlet veya borçlanma talep dilekçesinin Sosyal Güvenlik Kurumu sitesinden indirilerek doldurulması ile Kurumun ilgili birimine gönderilerek elden verilmesi ya da postayla gönderilerek yapılır.

e-Devlet hizmetini kullanılarak, 4A statüsünde askerlik borçlanması talebinde bulunabilirsiniz.

Doğum ve askerlik borçlanması günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor. Bu tutarlar asgari ücretle birlikte yeniden belirlenecek.

DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR?

Doğum borçlanması, doğum nedeniyle çalışma hayatından bir süre boyunca uzak kalan kadınların, geriye dönük prim ödeme yapmasına imkan veren duruma denir.

DOĞUM BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdiyle çalışanlar ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya başlayan sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile mülga 506 sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun ve 2926 sayılı Kanununa tabi olan sigortalılar ve hak sahipleri, sigortalının en son çalışmasının/hizmetinin geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurarak,

Kamu görevlileri (kamu görevlileri sigortalıları veya hak sahipleri “SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA” adresine borçlanma talep dilekçesiyle veya e-devlet kanalıyla başvuruda bulunarak doğum borçlanması yapabileceklerdir.

Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalının işvereninden belge istenilmeksizin Kurum hizmet kayıtlarından tespiti yapılarak işlem sonuçlandırılacaktır.