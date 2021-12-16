Ekonomistler faiz kararını Reuters'a yorumladı: Korkutan dolar/TL öngörüsü

16 Aralık 2021 Perşembe, 17:12

Türk Lirası'nın rekor derecede yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybı ve enflasyon endişeleri artarken TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), aralık ayı politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 14'e düşürdü.

Merkez Bankası, indirimlerinde son alanını aralık ayında 100 baz puan ile kullandığını belirtirken, bankanın ileri dönük yeni yönlendirmesi ise ekonomistler tarafından belirsiz ve ucu açık bulundu.

Reuters'ın haberine göre TCMB, önümüzdeki aylarda yüzde 30'u aşacağı tahmin edilen enflasyona rağmen zaten negatifte olan TL'nin reel getirisini daha da düşürmüş oldu.

Birçok ekonomist bu yönlendirmeyi ilk çeyrekte faiz indirimlerine ara verildiği ve TL'deki değer kaybına bu süreçte faiz artışı ile tepki verilmeyeceği anlamı çıkardı.

EKONOMİSTLER YORUMLADI

Bankacılar ise ilk çeyrekte faiz artışı yapılmayacağı için zorunlu karşılık gibi makro ihtiyati tedbirler ve zaman zaman piyasaya doğrudan döviz satış müdahaleleri ile zaman kazanılmaya çalışılacağı değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomistler, TCMB'nin çok sık yönlendirme değiştirdiğini, yeni yönlendirmenin de "belirsiz" oluğunu ve bu belirsizliğin ancak TCMB'den gelecek yeni bir açıklamayla ortadan kalkabileceğini söylediler.

"EKSTRA BİR BELİRSİZLİK KAYNAĞI..."

Ekonomistler, iktisadi gerekçelerle açıklayamadıkları faiz indirimlerine dayalı para politikasının gözden geçirilmesi sürecinin "ucu açık" olduğunu belirterek, bu sürecin daha fazla belirsizlik getireceğine dikkat çektiler.

Şekerbank Başekonomisti Gülay Girgin, gözden geçirme için "İki önemli bilgi içermekte. Şöyle ki; en son yatırımcı toplantısında 2022 yılının ilk yarısında politikanın etkilerinin izleneceği ifade edilmişti ve şimdi bu sürenin 2022 ilk çeyrek olarak revize edildiğini görüyoruz ki bu ekstra bir belirsizlik kaynağı olma riskini getirmektedir" dedi ve ekledi:

"İkinci olarak; metin sonrası piyasada genel beklenti 2022 ilk çeyrekte faizlerin sabit tutulacağı yönünde oluşsa da politika çerçevesinin geniş şekilde değerlendirilmesi sonucu iki türlü olabilir; şu an uygulanmakta olan politikanın yeni ekonomik model temelinde çok olumlu sonuçlar yarattığı veya istenmeyen yükseklikte bir enflasyona sebep olduğu şeklinde de oluşabilir" dedi.

Dolar/TL TAHMİNİNDE BULUNDU

Swissquote Bank analisti İpek Özkardeşkaya ise "TCMB, piyasanın sert şekilde karşı çıkmasına rağmen politika faizini 100 baz puan düşürme kararı aldı... Dolar/TL'nin, yılı 17-19 bandında bitirmesini bekliyorum" dedi.

"NET DEĞİL"

"Erdoğan'ın, enflasyonun düşük faizler ile indirilebileceği şeklindeki sıradışı görüşlerini test etmesi için kadroları büyük ölçüde boşaltılan TCMB'ye ne yapması gerektiğini dikte etmeye devam ettiği görülüyor" diyen Capital Economics gelişmekte olan ülkeler kıdemli ekonomisti Jason Tuvey faiz indirimlerinin duracağı sözünün tutulup tutulmayacağının net olmadığını belirtti.

Tuvey, "Enflasyon gelecek yılın ortasından itibaren gerilemeye başlarsa cumhurbaşkanı büyük ihtimalle faiz indirimlerinin tekrar başlamasını isteyecek. Bu da TL'yi baskı altında tutacak ve sermaye kontrollerine doğru kayış daha muhtemel hale gelecek" dedi.

PİYASA FAİZLERİ YÜKSELİŞTE, KURDA YÜKSELİŞ SINIRLI

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "TCMB'nin şimdilik daha fazla indirim olmayacağı şeklinde okuduğumuz söylemi TL'de daha fazla değer kaybının önüne geçmiş görünüyor. Bugün değer kaybı sınırlı olsa da TL için değer kayıplarının bittiğini söyleyemiyoruz" dedi.