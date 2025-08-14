Ekonomistler Merkez Bankası Enflasyon Raporu'nu değerlendirdi: 'İkna edici bulmuyorum'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu sunumunda 2025 yıl sonu enflasyon tahminine ilişkin olarak, "Enflasyonun 2025 yıl sonunda yüzde 25-29 aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz" dedi. Karahan, 2026 yılı için ise enflasyonun yüzde 13-19 aralığında olacağını tahmin ettiklerini belirtti.

EKONOMİSTLER TAHMİN ARALIĞINI DEĞERLENDİRDİ

Ekonomistler, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yıl sonu enflasyon hedefini değerlendirdi. Uzmanlar, tahmin aralığının genişliğinin piyasalarda belirsizlik yarattığını vurgulayarak hedef ile tahmin arasındaki farka dikkat çekti.

'İKNA EDİCİ BULMUYORUM'

Ekonomist Hakan Kara, ekonomik yavaşlamanın enflasyonu düşürücü etkisine yapılan vurgunun ikna edici olmadığını belirterek, "Merkez Bankasının Enflasyon Raporu sunumuna dair ilk izlenimim:

Ekonomideki yavaşlamanın enflasyonu düşürücü etkisine çok vurgu yapılmış. Yakın dönem verilerine baktığımda bu argümanı tam ikna edici bulmuyorum. Ekonomi yavaşlıyor, ama enflasyonu hedeflere götürecek düzeyde değil" değerlendirmesinde bulundu.

'ULAŞMAYACAĞIMIZI TAHMİN EDİYORUZ AMA OLSUN'

Ekonomist İris Cibre, "Merkez Bankası yetkilisi Karahan, enflasyon hedef ve tahmin çerçevesinde yapılan değişiklikleri açıkladı. Daha önce ara hedefler tahmini rakamlar olarak açıklanıyordu ve tahminle hedefin aynı çizgide yer alması iletişimde karışıklığa yol açıyordu. Artık hedefler ile tahminler birbirinden net bir şekilde ayrıldı. Karahan, 'Ara hedefleri belirledik ve bundan sonra olağanüstü bir gelişme olmadığı sürece değiştirmeyeceğiz. Yıl sonunda hedeflerden sapma olursa bunun hesabını vereceğiz' dedi. Buna göre, artık ara hedefler taahhüt ve çıpa görevi görecek şekilde belirlenecek. Beklentiler ise yıl içinde güncellenmeye devam edecek" dedi.

'MERKEZ BANKASI "GERÇEKÇİ HEDEF" YERİNE TAHMİN ARALIĞIYLA OYNUYOR'

Ekonomist Emre Alkin, Merkez Bankası’nın enflasyon hedef ve tahmin politikalarını eleştirerek, "Merkez Bankası geçmiş enflasyona göre değil, beklenen hayat pahalılığına göre fiyatlama yapıldığını kabul etmiyor. Sürekli kabahati başkalarında görüyor" ifadelerini kullandı.

Alkin, 2025 yılı TÜFE beklentisinin yüzde 25-29 olarak açıklanmasını da eleştirerek, "En baştan böyle deseler daha iyiydi. Tutar mı, bilemem. TÜİK’e bağlı" yorumunu yaptı. Alkin, Merkez Bankası’nın “Benim hedefim buydu ama kusura bakmayın tahmin ettiğimiz aralığın zirvesinde gerçekleşti” yaklaşımını eleştirerek, gerçekçi hedefler koyulmasının kredibilite açısından hayati olduğunu söyledi.

'ANLAYAMADINIZ MI, KİM ANLADI Kİ!'

Ekonomist Alaattin Aktaş, "Merkez Bankası, 2025 yılı enflasyon tahminini değiştirmeyerek yüzde 24’te sabit tuttu. Daha önce tahmin olarak açıklanan yüzde 24’lük oran, artık 'ara hedef' olarak belirlendi. 2026 yılı tahmini yüzde 12’den yüzde 16’ya, 2027 tahmini ise yüzde 8’den yüzde 9’a yükseltildi. Ancak 2025 yılı tahmin aralığı yüzde 25-29 olarak açıklandı. Anlayamadınız mı, kim anladı ki!" değerlendirmesinde bulundu.