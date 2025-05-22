Ekonomistler Merkez Bankası enflasyon raporunu değerlendirdi: 'İktidarın asgari ücrete zam yapmayacağına çok eminler'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2025 yılı ikinci Enflasyon Raporu sunumu gerçekleştirildi. TCMB, enflasyon hedeflerinde herhangi bir değişikliğe gitmezken, toplantıda yöneltilen soruların büyük kısmı bu hedeflerin gerçekleşme ihtimali üzerinde yoğunlaştı. Bir diğer dikkat çeken gündem ise 19 Mart’ta yaşanan siyasi gelişmelerin tetiklediği kur dalgalanmaları olurken, toplantının öne çıkan diğer başlığı asgari ücret artışıyla ilgili sorular oldu.

Ekonomistler, sosyal medya üzerinden enflasyon hedeflerinin sabit tutulmasına ve TCMB Başkanı Fatih Karahan ile Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Hatice Karahan ve Cevdet Akçay’ın açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İşte yapılan bazı yorumlar:

'GERÇEK DURUMU YANSITMADIĞINI İFADE ETMİŞ'

Prof. Dr. Hakan Kara, "Merkez Bankası, mahcup bir şekilde manşet işsizlik oranlarının gerçek durumu yansıtmadığını ifade etmiş" dedi.

'MERKEZ BANKASI İNADIM İNAT DİYOR'

Prof. Dr. Emre Alkin, “Merkez Bankası “inadım inat” diyor:

- Dövizi tutmaya devam edecek

- Faiz indirimi için fırsat kollayacak ama acele etmeyecek

- Döviz rezervlerini yeni bir siyasi gerginlik için toparlamaya çalışacak

Sonbahara kadar tarife bu” derken, sonrasında da şu paylaşımı yaptı:

“Söylemeyeyim diyorum ama dayanamayacağım: %19 ile %29 arasında tahmin aralığı olmaz. Her işin bir adabı var. Biraz daha ciddi olalım lütfen.”

'MERKEZ BANKASI AYLIK/ÇEYREKLİK ENFLASYON TAHMİNLERİNİ PAYLAŞMAMA KARARI ALDI'

Dr. Burcu Aydın, açıklamalarla ilgili “Merkez Bankası aylık/çeyreklik enflasyon tahminlerini paylaşmama kararı aldı. Başkan Karahan sebebini piyasanın tahmin patikasını doğru okuyamaması olarak yorumladı” yorumunu yaptı.

'BEKLENTİLERİN İYİLEŞECEĞİNİ BEKLEMEK HAYALCİLİK'

Prof. Dr. Serap Durusoy, “Enflasyon tahmininin % 19 ile % 29 olarak geniş bir aralıkta tutulduğu bir ekonomide enflasyon beklentilerinin iyileşeceğini beklemek hayalcilik” derken, ücretlilere yönelik yorumlar için de şöyle dedi:

“Sayın Karahan talepten dezenflasyona destek bekliyoruz diyerek yükümlülüğü yine ücretlilerin üstlenmesi istiyor. Bizler de TCMB’den, dezenflasyon sureci için mali disiplin desteğini de görmek istiyoruz açıklamasını bekliyoruz.”

'ASGARİ ÜCRET ARTIŞI OLMADAN YAPILMIŞ'

Prof. Dr. Ensar Yılmaz, enflasyon raporu sunumunu ve açıklamaları şu şekilde yorumladı:

“MB enflasyon raporu açıklamalarına dair:

i. Projeksiyon asgari ücret artışı olmadan yapılmış

ii. Uzun süre negatif çıktı açığı öngörülüyor, sınırlı bir büyüme bekleniyor

iii. 19 Mart'ın para politikası karşılığı “blessing in the curse”, şerden hayır çıkarmaya çalışıyorlar:)

iv. Talep tek parça olarak görüldüğü için “dirençli talep” nosyonu kullanılıyor, zihinlerde hiçbir aktör ayrışması yok (yani ikili talep formasyonu gibi)

v. Enflasyon tahmininin değişmemesi, aşağı/yukarı yönlü etkilerin dengelemesi olarak sunuluyor, hesaplaması oldukça zor bir durum

vi. Basit ve geniş tanımlı işsizliğe dair söylenenler ilginç, ifade edilen mikro data sonuçlar yayınlanır umarım

vii. En büyük belirsizlik riski siyaset aslında, ama bunu düşünmek bile istemiyorlar, dillendirilen ise her türlü şoka açık oldukları

viii. Enflasyon kesinlikle sadece merkez bankasına bırakılmış durumda, ne kamu harcamaları ve kompozisyonu, ne vergiler, ne yönlendirilen/yönetilen fiyatlara dair ciddi açıklamalar var, mali alan terkedilmiş durumda”

'HEDEFLERİ YORUMLAMAK DA GEREKSİZ'

Prof. Dr. Ümit Özlale, “2025 ilk dört aylık kümülatif enflasyonun %13.36 olduğu bir ekonomide gıda enflasyonu üzerindeki riskler de artmışken 2025 enflasyonunu %24 tahmin etmek TÜİK marifetiyle bile zor. Hal böyle olunca 2026 ve 2027 hedeflerini yorumlamak da gereksiz...” dedi.

'ENFLASYONDA UMUTLARIMIZ DA TÜFE SEPETİNE GİRDİ'

Prof. Dr. Utku Altunöz, “TCMB: "Enflasyon yıl sonunda %24 olacak. 2026'da ise %12'ye düşecek." Biz: "O zaman 2025 sonunda 100 TL'nin alım gücü 76 TL olacak, ama 2026'da moralimiz düzelir." Maaş zamları da bu hayallere göre yapılacağına göre… Geçmiş olsun Türkiye, enflasyonda umutlarımız da TÜFE sepetine girdi” dedi.

'İŞLER KESAT MESAJI VERİLDİ Mİ DERSİNİZ'

Ahmet Mergen, “Sonbahara kadar işler kesat mesajı mı verildi dersiniz?” yorumunu yaptı.

'TAHMİNLERDE DEĞİŞİKLİK OLMAYACAĞINI İMA ETMİŞLERDİ'

Baki Atılal, “Zaten 1,5 haftadır hem Sn.Şimsek, hem Sn.Karahan hem de Sn.Yılmaz enflasyon tahminlerinde herhangi bir değişiklik olmayacağını her yerde İMA etmişlerdi” dedi.

'ÇOK SERT BİR DURUŞ BEKLENİYOR SANIRIM'

Ali Cenk Gözen, “Mayıs enflasyonu açıklandıktan sonra alt bandın (%19) kıyısına geliyorsun zaten. %24’ün nasıl gerçekleşebileceğini anlayamadım. Çok sert bir duruş bekleniyor sanırım” öngörüsünde bulundu.

'ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPMAYACAĞINA ÇOK EMİNLER'

İnan Mutlu, “Merkez Bankası'nın öngörüsündeki tek dayanak; asgari ücrete ara zam yapılmamasına bağlı. Emekliler ve kamu çalışanları da çok düşük zamlara razı olacak. İktidarın asgari ücrete zam yapmayacağına çok eminler” yorumunu yaptı.