Ekonomistler tahminlerini açıkladı: Piyasaların gözü TCMB faiz kararında!

Yurtiçi piyasalarda odak noktası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın gelecek hafta açıklayacağı yılın son faiz kararı oldu. Ekonomistlerden Para Politikası Kurulu’na yönelik tahminler gelmeye devam ediyor.

Son olarak Matriks Haber’in aralık ayı TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin beklenti anketi, 27 ekonomistin katılımıyla tamamlandı. Ekonomistlerin medyan beklentisi, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 39,5 seviyesinden yüzde 38 düzeyine çekilmesi yönünde ortaya çıktı.

Ankete katılan ekonomistlerin 9’u faiz indiriminin 100 baz puan, 11’i 150 baz puan, 7’si ise 200 baz puan olacağını öngördü. Böylece yılın son PPK toplantısına yönelik beklenti yüzde 38 seviyesinde oluştu.

EKONOMİSTLERİN İNDİRİM AĞIRLIKLI BEKLENTİSİ

ForInvest Haber’in gerçekleştirdiği ankette de Aralık ayı PPK toplantısına yönelik medyan beklenti 150 baz puan indirim olarak duyuruldu. Ankete katılan 13 ekonomist arasında en düşük tahmin 100 baz puan, en yüksek tahmin ise 200 baz puan oldu.

Ekonomistlerin altısı toplantıda 100 baz puan indirim beklediğini, dört analist 150 baz puan, üç analist ise 200 baz puan indirim öngördüğünü ifade etti.

2026 TAHMİNLERİ GENİŞ ARALIĞA YAYILDI

2026 yıl sonuna ilişkin tahminde bulunan 23 ekonomistin medyan beklentisi yüzde 28 seviyesinde gerçekleşti. Beklentiler, yıl genelinde yüzde 25 ile yüzde 31 aralığında dağıldı.

Merkez Bankası yılın son faiz kararını 11 Aralık Perşembe günü saat 14.00’te açıklayacak. Banka, kasım ayında takvim nedeniyle toplantı yapmamış, ekim ayında ise politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 39,5 seviyesine çekmişti.