Ekonomistler TCMB Enflasyon Raporu'nu yorumladı: 'Tahminlerin pek bir karşılığı yok'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026 yılının ikinci Enflasyon Raporu toplantısında enflasyon ara hedefi ve yıl sonu tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Ara hedef uygulamasının 2025 Ağustos’ta devreye alındığını ve önemli bir gelişme olmadığı sürece değişikliğe gidilmeyeceğini belirten Fatih Karahan, ABD-İran savaşının görünümü bozması nedeniyle revizyona ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Karahan, bant aralığının kaldırılması ve yalnızca tahmin açıklanmasına ilişkin soru-cevap bölümünde yaptığı değerlendirmede, belirsizlik ortamında bu yaklaşımın daha uygun olacağına karar verdiklerini ifade etti.

ENFLASYON ARA HEDEFİ YÜZDE 24’E YÜKSELTİLDİ

TCMB, ara hedefi yüzde 16’dan yüzde 24’e yükseltirken, geçtiğimiz toplantıda açıklanan tahmin aralığının orta noktası olan yüzde 18 seviyesindeki beklentiyi de yüzde 26’ya çıkardı.

Toplantıya katılan ekonomist ve piyasa profesyonelleri, bant aralığının kaldırılmasını mevcut koşullar açısından sağlıklı bir adım olarak değerlendirirken, ara hedefin piyasa beklentileri ortalamasına yaklaşmasını olumlu karşıladı.

Ekonomistler, 8 puanlık revizyonun önemli olduğuna dikkat çekerken, bazı isimler bu güncellemenin mevcut koşullarda yıl sonu için yine de düşük kalabileceğini belirtti.

'REVİZYON TABLOSU NEREYE KAYBOLDU?'

Sosyal medya üzerinden değerlendirmede bulunan Ali Hakan Kara, “Merkez Bankası enflasyon hedefini yüzde 16'dan yüzde 24'e, tahminini yüzde 18'den yüzde 26'e yükseltti. 8 puanlık revizyonun rakamsal muhasebesi sunumda yer almadı. Enflasyon raporu basın toplantısında hiç bir katılımcı "enflasyon tahminlerindeki revizyon tablosu nereye kayboldu" diye sormadı. Aslında durumu güzel özetliyor. Verilen tahminlerin beklentiler nezdinde pek bir karşılığı yok” ifadelerini kullandı.

'BEKLENTİLERİ NASIL ETKİLEYECEK GÖRECEĞİZ'

Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya, hedef güncellemesine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

Hedef nasıl güncellenmeli, nasıl güncellenmemeli? 2008 yılındaki hedef değişikliğine giden süreç, dönemin kurumsallığı açısından çok güzel bir örnek. Senaryo analizleriyle Nisan enflasyon raporu + hükümete gönderilen açık mektup + hedef değişikliği mektubundan oluşan üçlü iletişim paketi, “beklentileri bozmadan nasıl yapılır” sorusunun cevabını veriyor. Haziran 2008 mektubundan: “Merkez Bankası, güncellenen hedeflerin enflasyon beklentilerini bozmasını sınırlamak amacıyla, söz konusu hedeflerden sapmalara karşı simetrik olmayan bir yaklaşım sergileyecektir. Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde enflasyonun hedeflerin altında kalması, üzerinde kalmasına tercih edilecek ve enflasyonun Nisan Enflasyon Raporu’nda yer alan ana senaryo tahminlerine yakın gerçekleşmesi amaçlanacaktır. Gıda ve enerji fiyatları veya küresel koşullar beklenenden daha olumlu gerçekleştiği taktirde, enflasyonun yenilenen bu hedeflerin altında kalmasına izin verilecek, daha olumsuz gerçekleşmesi halinde yenilenmiş hedeflerden sapmanın mümkün olan en düşük düzeyde kalmasını sağlayacak politikalar uygulanacaktır. Hedefi güncellerim ve altına gitmeye çalışırım demek yerine hedefi yüzde 24’e yükseltip tahmini yüzde 26 olarak belirlemek beklentileri nasıl etkileyecek göreceğiz.

'İLETİŞİM AÇISINDAN GÜVEN ARTIRICI BİR YAKLAŞIM'

Koç Üniversitesi öğretim üyesi Cem Çakmaklı, tahmin aralığındaki değişikliğin önemli ve doğru bir adım olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

Merkez Bankası’nın bugün Enflasyon Raporu toplantısında tahmin aralığını değiştirmesi bence çok önemli ve doğru bir adımdı. Hatta ara hedefin yüzde 24’e yükseltilmesinden bile daha kritik olabilir. Çünkü mevcut küresel belirsizlikler ve artan oynaklık ortamında, tek bir noktaya aşırı bağlı kalmak yerine belirsizliği daha gerçekçi şekilde yansıtmak, iletişim açısından güven artırıcı bir yaklaşım oldu diye düşünüyorum.

Çakmaklı, geçen yıl yaşanan iç şoklar ile bugünkü dış şokların karşılaştırmalı olarak değerlendirildiğinde, Merkez Bankası’nın farklı kriz türlerine yaklaşımını anlamak açısından önemli bir veri sunduğunu ifade etti.

'TCMB DAHA GERÇEKÇİ BİR TONA GEÇTİ'

Ekonomist İris Cibre, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30 seviyesinde olduğunu belirterek, "Şu anki görünümde yüzde 26 tahmini (yüzde 24 hedefi) zor görünüyor. Fakat, bu şekilde bırakmaktaki amaçları sıkılığı koruyacaklarını ima etmek. Dolayısıyla, haziranda da faiz indirimi beklemiyorum" dedi.

Cibre, hedefin yüzde 16’dan yüzde 24’e yükseltilmesini Merkez Bankası’nın iyimser tondan daha gerçekçi bir tona geçişi olarak yorumladı.

'PARA POLİTİKASI DURUŞU DEĞİŞMEDİ'

İktisatçı Ali Çufadar ise ara hedefin yüzde 24’e çıkarılmasının para politikası duruşunda bir değişiklik yaratmayacağını belirterek, "TCMB, en azından havlu atmadı. Sıkılığın ve kur istikrarının devamı mesajı verdi. Savaş hazirana kadar biterse, yeni revizyon ihtiyacı da ortadan kalktı" ifadelerini kullandı.