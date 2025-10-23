Ekonomistler TCMB faiz kararını değerlendirdi: 'Allah yardımcıları olsun ne diyeyim'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) merakla beklenen ekim toplantısı sona erdi. Kurul, politika faizini yüzde 39,5 olarak belirledi. Ayrıca, gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, borçlanma faiz oranı ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirildi.

PPK kararının ardından ekonomistler TCMB’nin hamlesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

EKONOMİSTLERDEN FARKLI YORUMLAR

İktisatçı Hayri Kozanoğlu, kararın TCMB'nin itibarını zedelediğini savundu. Kozanoğlu, "Faiz kararına ilişkin dünkü tahminim doğru çıktı. Böylelikle, enflasyonun yükselme eğiliminde olduğunu kabul etmesine rağmen faiz indiren TCMB'nin zayıflayan itibarı iyice kayboldu. Zaten bu rejimde hiçbir kurumun itibarlı olması beklenemez" ifadelerini kullandı.

Faiz kararına ilişkin dünkü tahminim doğru çıktı.

Böylelikle, enflasyonun yükselme eğiliminde olduğunu kabul etmesine rağmen faiz indiren TCMB’nin zayıflayan itibarı iyice kayboldu.

Zaten bu rejimde hiçbir kurumun itibarlı olması beklenemez! https://t.co/JWcw3wrpcV — Hayri Kozanoğlu (@HayriKozanoglu) October 23, 2025

TCMB’nin eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, “Merkez Bankası risk almadı ve orta yolu buldu” ve "Merkez Bankası karar metninde faizi indirmemek gerektiğini ima ediyor ama indiriyor. Allah yardımcıları olsun; ne diyeyim" değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankası karar metninde faizi indirmememek gerektiğini ima ediyor ama indiriyor. Allah yardımcıları olsun; ne diyeyim. pic.twitter.com/5YKNf0DYbe — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) October 23, 2025

Ekonomist İris Cibre ise TCMB'nin açıklamasında yer alan "Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadesine dikkat çekerek, "Daha ne kadar sapma bekliyorlar acaba? Yani, pas geçmeliydi gibi bir kastım yok yanlış anlaşılmasın ama, sapma falan deyince olmuyor. Saptı çoktan..." dedi.

TCMB "Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" diyor



Daha ne kadar sapma bekliyorlar acaba?

Yani, pas geçmeliydi gibi bir kastım yok yanlış anlaşılmasın ama, sapma falan deyince olmuyor

Saptı… pic.twitter.com/fj9tPJX6PK — İris Cibre 🐦 (@iriscibre) October 23, 2025

Cibre ayrıca, “TCMB aslında enflasyonun kaynağının faizle alakalı olmadığını, gıda ve yapışkan hizmetler dolayısıyla beklentilerde ve fiyatlamada bozulmadan dem vurmuş. Ki aslında doğru; enflasyon faiz etkisinden koptu hatta tersine etkisi var diye ben de ekleme yapayım...” sözleriyle değerlendirmesini sürdürdü.

Ekonomist Emre Alkin ise kısa bir açıklamayla “Program bitmiştir…” yorumunu yaptı.