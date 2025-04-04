Ekonomistler ve iş dünyası ‘Trump’ın yarattığı belirsizliğe dikkat çekti: İhracat ve rekabeti etkiler

Yayınlanma: 04.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.04.2025 - 04:00

Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan CHP’nin gölge ekonomi bakanı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, kararların başta otomotiv olmak üzere Türkiye’yi etkileyeceğini belirterek “ABD geçen yıl en fazla ikinci ticaret yaptığımız ülke. 16.4 milyar dolar ihracat, 16.2 milyar dolar ithalat var. Bizde çok sayıda yabancı otomotiv üreticisi var. Ya fiyat düşürecek ya da daha az satabilecekler” dedi.

Ayrıca ticaret savaşlarının enflasyonist etkisinin Türkiye’ye yansımalarının olabileceğini belirten Karatepe şöyle devam etti: “Türkiye belki yeni pazarlara yönelecek. Diğer ülkeler birbirlerine karşı da aynı yöntemi benimser mi belli değil. Ayrıca Avrupa ihracatımız açısından önemli. Bu tarifelerle ekonomik aktivitenin farklılaşması etkiye yol açar.”

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ise Türkiye’nin ABD’nin öncelikli hedefi olmadığını belirterek, “Dış ticaretinde Türkiye’nin ağırlığı yüzde 1 civarında. Ancak dış ticarette zaten sıkıntısı olan bir ülke olduğumuz için buradan ‘Türkiye’yi rahatlatır’ diye bir sonuç da çıkmaz. Bu vergilerin ticareti baltalayacağı ve dünya ekonomisini yavaşlatacağı öngörülüyor. Türkiye ihracatı artırmaya yönelik strateji izleyen bir ülke olduğu için bundan olumsuz etkilenecek” dedi.

Kozanoğlu ayrıca, bu vergilerden özellikle iç piyasada sıkıntı yaşayan hazırgiyim ve halı sektörünün etkileneceğini aktardı.

PAHALILIK UYARISI

Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu da şunu vurguladı: “En düşük vergi diliminde olmamızın hem doğrudan hem dolaylı olumlu yansımaları olabilir. Ancak Türkiye’nin pahalılıktan kaynaklı rekabette zorlanması nedeniyle bu olumlu yansıma sınırlı kalacak. Önümüzdeki günlerde pazarlık yoluyla diğer ülkelerde tarife değişikliğine gidilebilir, 5-6 ayda bu dengeler daha netleşecektir.”

ANALİZİ YAPILIYOR

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Murat Özyeğin, tarifeler için etki analizi çalışmalarına başladıklarını, hafta başı açıklama yapılacağını belirterek bazı tarifeleri yüzde 10’un üzerine çıkacabileceğini kaydetti.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise Türkiye’ye uygulanacak ek tarifelerin Asya ülkelerinden düşük olmasının ihracatta avantaj sağlayabileceğini belirterek “Ancak bunun için öncelikle rekabetçilik koşullarımızı iyileştirmemiz gerekiyor” dedi. Ayrıca kararların başta AB olmak üzere küresel büyümeyi olumsuz etkileyeceğini belirten Gültepe, Ortadoğu ve Afrika gibi tarife artışlarından daha az etkilenecek bölgelere ihracatı arttırmak için çabalayacaklarını kaydetti.