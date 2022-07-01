Ekonomistler yeni asgari ücreti değerlendirdi: “Yoksulsun sen yoksul kal!”

01 Temmuz 2022 Cuma, 20:14

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün açıkladığı yüzde 30’luk asgari ücret zammını ekonomistler değerlendirdi.

Ekonomist Uğur Gürses, açıklanan asgari ücreti oranının Twitter hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi. Gürses, kararı "Yoksulsun sen yoksul kal.' 5 aylık TÜİK enflasyonu yüzde 35, İTO İstanbul geçinme endeksi 6 aylık artış yüzde 54, asgari ücret artışı yüzde 29" diye paylaştı.

Ekonomist Yalçın Karatepe'de enflasyon oranına dikkat çekerek, "Düzeltme: %25 olarak yazdığım Erdoğan’ın telaffuz ettiği orandı. Meğer %30’a yakın artış olmuş. Ancak bu durum aşağıdaki mesajda ifade ettiğim gerçeği değiştirmiyor: resmî enflasyonun bile 10 puan altında" dedi.

Ekonomist Oğuz Demir ise "%29,3'müş artış oranı. Kabinede %25 olsun şeklinde tartışılmış.. Peki bu asgari ücret artışı sonucunda ne oldu diyen için benim yorumum: 'Zamdan önce 10 milyon civarında olduğu tahmin edilen asgari ücretli sayısı sanırım artık 12 milyona doğru vardı!' Umalım ki daha da artmasın!" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Sözcüsü ve ekonomist Serkan Özcan'da "İlk 6 ayda gıda enflasyonu yaklaşık %50 olarak gerçekleşecek! Haziran enflasyonu ile birlikte açlık sınırı muhtemelen 6600 TL üzerine çıkacak! Layık görülen rakam %30 artışla 5500 TL! Neyi tercih ettikleri artık o kadar açık ki söz söylemeye gerek yok!" dedi.

Ekonomist İris Cibre ise "Asgari ücret 29.3% enflasyon farkı ile 5500 TL'ye yükseltildi. 5 aylık enflasyon 35.6%. Açlık sınırı 6319 TL. Yoksulluk sınırı 20.818 TL. Enflasyonun yükünü 10 milyon asgari ücretliye yüklediniz. Enflasyon farkı alamayan beyaz yakalıyı da asgari ücretli yaptınız. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Ekonomist Doç. Dr. Aysel Gündoğdu da asgari ücretin açıklanmasının ardından "Şimdi yeni zam yağmuruna tutulacağız" paylaşımında bulundu.