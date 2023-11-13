Ekonomistlerden cari işlemler dengesi yorumu: 'Türkiye ekonomisi durdu'

Yayınlanma: 13.11.2023 - 14:16

Güncelleme: 13.11.2023 - 14:16

Cari işlemler dengesi, eylül ayında 1,88 milyar dolar ile üç ay sonra yeniden fazla verdi. Cari dengenin ticaret açığındaki daralma ve turizm desteğiyle 1,4 milyar dolar fazla vermesi bekleniyordu. Net hata ve noksan kalemi eylülde 208 milyon dolar oldu.

Ekonomistler açıklanan veriyi değerlendirdi:

Barış Soydan: Faiz artırımları ve kredileri kısıtlayıcı önlemler sonrasında Türkiye ekonomisi durdu. Sanayi üretiminden sonra perakende satışlar da Eylül'de aylık bazda daraldı.

Faiz artırımları ve kredileri kısıtlayıcı önlemler sonrasında Türkiye ekonomisi durdu. Sanayi üretiminden sonra perakende satışlar da Eylül'de aylık bazda daraldı. pic.twitter.com/PawcOUzdoI — Barış Soydan (@barissoydan) November 13, 2023

Mahfi Eğilmez: Cari açık Eylül ayında 12 aylık olarak 51,7 milyar dolar oldu (OVP'de öngörülen GSYH'nin % 4,8'i.) Cari açık ve talep düşüyor, büyüme hız kesiyor.

Cari açık Eylül ayında 12 aylık olarak 51,7 milyar dolar oldu (OVP'de öngörülen GSYH'nin % 4,8'i.) Cari açık ve talep düşüyor, büyüme hız kesiyor.

Göstergeler tablomu güncelledim:https://t.co/jz6XWFpGbA — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) November 13, 2023

Burcu Aydın Özüdoğru: Eylül ayında $1,8 milyar cari fazla verildi. Altın/enerji hariç fazla $7,1 milyar. Bunda $5 milyar ile turizm gelirleri etkili oldu. Önümüzdeki 6 ayda turizm gelirleri düşecektir. Cari dengede, iç talep, emtia fiyatları ve AB’den talep belirleyici olacaktır.