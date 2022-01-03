Ekonomistlerden enflasyon rakamlarına ilişkin ilk yorum

03 Ocak 2022 Pazartesi, 11:10

TÜİK, aralık ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Tüketici fiyatları, aralık ayında aylık bazda yüzde 13,58 artarken, yıllık enflasyon yüzde 21,31'den, yüzde 36,08'e yükseldi. Bu oran Eylül 2002'den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak gerçekleşti.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamını değerlendiren ekonomist Atilla Yeşilada, ''Ocak enflasyonu asgari ücret zammının dörtte birini götürdü bilem...Zama-zamma-zam dönemine girdik, vatana millete hayırlı olsun'' ifadelerini kullandı.

''VATANDAŞLIK BİLGİSİ OLARAK OKUTULMALI''

Sosyal medya hesabından paylaşım Ekonomist Hakan Kara, ''Bu dönemde ekonomide yaşananlar ilerde sadece ekonomi kitaplarında değil orta okul ve lisede temel vatandaşlık bilgisi olarak okutulmalı'' paylaşımını yaptı.

''KİMSENİN HAKKI YOK''

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ise, ''2002 de yüzde 29,7 olarak devir alınan enflasyonu 2005'te yüzde 7 ye düşürdükten sonra yüzde 36.1 yükseltmek ciddi bir başarı! Ödenen onca bedele rağmen bir inat uğruna başlangıç noktasının gerisine düşüp topluma yeniden bedel ödetmeye kimsenin hakkı yok. Enf’la mücadele ciddiye alınmalı'' dedi.

''BU DENEYE SON VERİN ARTIK''

Ekonomist Uğur Gürses, ''Yüzde 80'lik bir üretici fiyat artışı, Ocak ve Şubat'ta hanelere enflasyon yangınının tam gaz devam edeceğini gösteriyor... Bu 'deneye' son verin artık'' ifadelerine yer verdi.