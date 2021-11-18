Ekonomistlerden 'faiz' kararı öncesi endişelendiren uyarılar

18 Kasım 2021 Perşembe, 10:35

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dolar/TL kurunun üst üste kapanış rekorları kırdığı bir dönemde faiz toplantısı gerçekleştirecek. Piyasanın beklentisi Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam edeceği yönünde.

Dün partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Faiz sebeptir, enflasyon neticedir; biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Bu yolda faizi savunanlarla birlikte olamam" ifadelerini kullandı.

'GÖZ GÖRE GÖRE HIZLANDIRILACAK'

Toplantı öncesi kritik uyarılarda bulunan gazetemiz yazarı Erdal Sağlam, ''Bir başka deyişle kurlar ve enflasyon göz göre göre hızlandırılacak, bunun yaratacağı toplumsal huzursuzluğu frenlemek için ücretlere yüksek oranlı zamlar yapılacak. Bunun daha önce yaşadığımız örneklerde olduğu gibi, artan enflasyon oranlarında hızlanmayı beraberinde getirmesi kaçınılmaz olacak. Yani önümüzdeki yıl yüzde 20’lik enflasyonun aşılması hatta yüzde 30’ları aşan enflasyon oranlarını görmemiz artık sürpriz olmayacak'' dedi.

'DÜŞÜŞE GEÇMESİNE YOL AÇABİLİR'

Reuters'a konuşan Capital Economics kıdemli ekonomisti Jason Tuvey ise, yayımladığı değerlendirmede, "Politika yapıcıların TL'deki değer kayıplarına göz yummasının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarattığı baskı 100 baz puandan büyük bir faiz indiriminin olasılık dahilinde olduğunu gösteriyor olsa da, böyle bir hamle Türk finans piyasaların düşüşe geçmesine yol açabilir. Faizlerin değişmemesi bile TL'de ancak kısa süreli bir rahatlama sağlar. Gelişmeler ağırlıklı olarak cumhurbaşkanının tepkisine ve bir merkez bankası başkanıyla daha yolu ayırıp ayırmayacağına bağlı olacak" ifadelerini kullandı.

'KONTROLÜN SAĞLANMASI ZORLAŞACAK'

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, son PPK kararındaki yeni faiz indirimleri için sınırlı alan olduğu değerlendirmesine atıfta bulunarak, "TCMB'nin sınırlı alan yönlendirmesi dahilinde faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor. Biz, önden yüklemeli bir yaklaşımla beraber normalde terminal eşik olarak gördüğümüz yüzde 15 oranına doğru bir hareketi bu ay beklentimiz dahilinde olan faiz indirimi ile öngörüyoruz. Bu doğrultuda veya bunun ötesine geçen bir indirim aksiyonunun lira oynaklığı ve enflasyon oranları konusunda kontrolün sağlanmasını zorlaştıracağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

TL'DE YÜZDE 8 KAYIP

Türk lirası hafta başından bu yana dolar karşısında yüzde 8’e yakın değer kaybederek dolar karşısında en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu. İkinci sırada ise yüzde 3 düşüşle Şili pesosu geliyor.