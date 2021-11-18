Marketlerde karneyle satış dönemi başladı

18 Kasım 2021 Perşembe, 10:12

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekim ayında sadece atıştırmalık alıp 1.002 lira ödediği ve fiyatlarını “gayet uygun” bulduğu Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında 1980 öncesindeki karneyle gıda ürünü satışını hatırlatan bir uygulama hayata geçirildi. Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında un, yağ ve şeker satışı sınırlandırıldı.

Sözcü’den Kemal Atlan’ın haberine göre, Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında müşterilere ayçiçek yağı, şeker ve undan sadece birer adet satış yapılabiliyor. Mağazalarda 81 lira 95 kuruşa satışa sunulan Tarım Kooperatifi markalı 5 litrelik ayçiçek yağı, 11 lira 25 kuruşa satılan 2 kiloluk toz şeker ve 10 lira 50 kuruşa satışa sunulan 2 kiloluk un satışlarına kısıtlama getirildi.

'NEREYE İSTİYORSA GİTSİN ŞİKAYET ETSİN'

Mağaza çalışanları uygulamanın yaklaşık 10 gün önce başladığını ve zaman zaman yurttaşlar ile daha fazla ürün alma istekleri nedeniyle tartışmalar yaşadıklarını ifade ettiler. Bir mağaza çalışanı ise “Müşterilerin ısrarı üzerine bölge müdürümüzle görüştüm. ‘Bize verilen talimat bu şekilde, vatandaş nereye istiyorsa gitsin şikayet etsin, sakın 1 adetten fazla ürün vermeyin' dedi. Geçen gün bir arkadaşımız fazla yağ sattı diye hakkında tutanak tuttular, sürekli kameradan bizi izliyorlar, peş peşe ürün alıp geçmek isteseniz de veremeyiz. Israr etmeyin, işimizden oluruz, lütfen bizi düşünün” diyerek yakındı.