Ekonomistlerden faiz kararını değerlendirdi: 'Düzeltmek zor ve sancılıdır'

Yayınlanma: 23.11.2023 - 16:51

Güncelleme: 23.11.2023 - 16:51

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz kararını TÜİK'e göre yüzde 62 olan enflasyonun gölgesinde açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini beklentilerin aksine 500 baz puan artışla yüzde 40 a çıkardı. Son artışla TCMB yeni yönetiminde altıncı faiz artışına imza attı.

Piyasada ortalama beklenti, bugün faizin 250 baz puan artırılacağı yönündeydi. Karar sonrası ekonomistlerden ilk değerlendirmeler geldi.

Hazine eski Müsteşarı ve ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez: "TCMB, politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a yükseltti. Doğru karar. Yanlış ekonomi politikasını düzeltmek zor ve sancılıdır."

TCMB, politika faizini 500 baz puan artırarak % 40'a yükseltti. Doğru karar. Yanlış ekonomi politikasını düzeltmek zor ve sancılıdır. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) November 23, 2023

TCMB eski başekonomisti Hakan Kara: "TCMB'nin verdiği mesajdan anladığım İki seçenek var:

1) Aralık-Ocak'ta atılacak iki adımla faiz artırımının yüzde 45'te sonlanması. 2) Aralık'ta son bir adımla yüzde 42,5 civarında durması. Hangi seçeneğin uygulanacağına açıklanacak verilere göre karar verilecek gibi görünüyor."

TCMB'nin verdiği mesajdan anladığım

İki seçenek var:



1) Aralık-Ocak'ta atılacak iki adımla faiz artırımının %45'te sonlanması.



2) Aralık'ta son bir adımla %42,5 civarında durması.



Hangi seçeneğin uygulanacağına açıklanacak verilere göre karar verilecek gibi görünüyor. https://t.co/K8DUFFeSa8 — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) November 23, 2023

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl: "Bundan dokuz gün önce Cumhurbaşkanı kararı ile vatandaşın devlete olan borcu için uygulanan gecikme zammı yıllık yüzde 42 olmuştu, bugün de Merkez Bankası yıllık politika faizini yüzde 40 yaptı. Kurumların bu faiz yarışını, az olan parası ile taksiye binmek zorunda kalan ve taksimetreyi can havliyle takip eden yolcu gibi izliyoruz…"

Bundan dokuz gün önce Cumhurbaşkanı kararı ile vatandaşın devlete olan borcu için uygulanan gecikme zammı yıllık %42 olmuştu, bugün de Merkez Bankası yıllık politika faizini %40 yaptı.

Kurumların bu faiz yarışını, az olan parası ile taksiye binmek zorunda kalan ve taksimetreyi… — Ozan Bingöl (@ozanbingoll) November 23, 2023

Prof. Özgür Demirtaş: "Helal Olsun"

Helal Olsun — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) November 23, 2023

Ekonomist İris Cibre: "TCMB 500 BPS artırıma giderek politika faizini 40% a yükseltti Doğru hareket, çok doğru..."