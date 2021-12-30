Ekonomistlerden rezerv tepkisi: Devlet eliyle soygun düzeni kuruldu

30 Aralık 2021 Perşembe, 18:03

TCMB'nin net rezervleri 24 Aralık haftasında düşüş yaşamaya devam etti. Net rezervler 12,2 milyar dolardan 8,6 milyar dolara geriledi.

TCMB verilerine göre, kur korumalı TL mevduat enstrümanın devreye girdiği 24 Aralık haftasında brüt rezervler 110,8 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta bu rakam 116,5 milyar olarak kaydedilmişti.

TCMB rezervlerinin düşmesini değerlendiren ekonomist Evren Devrim Zelyut ve iktisatçı Prof. Dr. Tahsin Bakırtaş, Merkez Bankası’nın açıkladığı bürüt ve net döviz rezervlerindeki düşmeyi tek tek anlattı.

Prof. Dr. Tahsin Bakırtaş şu değerlendirmeyi yaptı:



Prof. Dr. Tahsin Bakırtaş, Merkez Bankası brüt döviz rezervlerinin geçen haftaya göre 5 milyar 812 milyon dolar, net rezervlerin ise 3 milyar 535 milyon dolar düşmesinin, ekonomi yönetiminin iddia ettiği gibi kurun sert düştüğü gece halkın döviz satmadığını gösterdiğini söyledi.

"DEVLET ELİYLE SOYGUN DÜZENİ KURULDU''

Bakırtaş, "Çok açık o gece halk döviz satmamış. Merkez Bankası rezervleri kullanılarak kur düşürülmüştür. Bu devlet eliyle soygun düzeni kurulduğunu gösteriyor. Şimdi de altın havuzu kullanılarak aynısı yapılmaya çalışılıyor. Bunlar palyatif çözümlerdir ve uzun vadeli değildir. Ocakta gelecek enflasyon verisinin ardından yeniden bir kur fırtınasıyla karşılaşılabilir. Tüm dünya faiz oranlarını yükseltirken bizim indirim yapmamız kuru ve tahvil faizini arttırır" ifadelerini kullandı.

''ÇOK DA DESTEK VERMEDİ"

Kur korumalı mevduat hesabında yararlanamayan tüzel kişilerin düşük kuru alım fırsatı olarak gördüğüne dikkat çeken Evren Devrim Zelyut de şunları söyledi:

"24 aralık haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,2 milyar dolar artmıştır. Arındırılmış rakamlara baktığımızda tüzel kişilerde 1,6 milyar dolarlık artış, gerçek kişilerde 136 milyar dolarlık düşüş görülüyor. Bu rakamlar bizlere 2 şey söylüyor; 1’incisi hane halkının açıklanan lansmanı yapılan ürüne, kur korumalı mevduat hesabına çok da destek vermediğini görüyoruz.

İkincisi, ürünün dışındaki tüzel kişilerin kur düştükçe durumu bir alım fırsatı olarak gördüklerini değerlendiriyorum. Zaten 170 milyar dolarlık kısa vadede borcu olan tüzel kişiler düşük kuru bir alım fırsatı olarak görmüş ve döviz biriktirmektedirler."