Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu

Yayınlanma: 02.10.2023 - 10:33

Güncelleme: 02.10.2023 - 10:33

Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuna duyurması bekleniyor.

TÜFE ağustosta aylık bazda yüzde 9,09 artış kaydederken yıllık bazda ise yüzde 58,94 olarak açıklanmıştı.

Ekonomistlerin eylül ayına ilişkin enflasyon beklentileri de belli oldu.

AA Finans'ın, eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

AYLIK BAZDA EN YÜKSEK BEKLENTİ

Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,0 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 4,05 ve en yüksek yüzde 9,0 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,00) göre bir önceki ay yüzde 56,37 olan yıllık enflasyonun yüzde 61,91'e çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi eylülde yüzde 65,50 oldu.

YILLIK TAHMİNLER YÜZDE 60'I GEÇTİ

Reuters'ın anketine katılan 10 ekonomistin aylık TÜFE tahminleri yüzde 3,7 ile yüzde 6,2 artış bandında yer aldı.

Yıllık tahminler yüzde 60 ile yüzde 63,7 arasında bulundu.

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Eylül ayı enflasyon verileri 3 Ekim Salı günü saat 10.00'da açıklanacak.