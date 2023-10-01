Gıda enflasyonu tırmanıyor: Üretici-market fiyat farkı 4,5 kata çıktı!

Yayınlanma: 01.10.2023 - 10:18

Güncelleme: 01.10.2023 - 10:18

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayı üretici ile market arasındaki fiyat değişimlerini, değişimlerin nedenlerini değerlendirdi.

Üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 338,3 ile limonda görüldüğünü bildiren Bayraktar, limondaki fiyat farkını yüzde 232 ile kuru soğanın, yüzde 216,1 ile elmanın, yüzde 197,3 ile kırmızı mercimeğin, yüzde 192 ile maydanozun ve yüzde 188,3 ile havucun izlediğini kaydetti.

ÜRETİCİDEN MARKETE FİYATI 4 KAT YÜKSELDİ

Limonun 4,4, kuru soğanın 3,3, elmanın 3,2, kırmızı mercimeğin 3, maydanozun ve havucun 2,9 kat fazla fiyata satıldığına işaret eden Bayraktar, "Üreticide 4 lira 46 kuruş olan limon 19 lira 55 kuruşa, 4 lira 81 kuruş olan kuru soğan 15 lira 97 kuruşa, 8 lira 70 kuruş olan elma 27 lira 50 kuruşa, 17 lira 50 kuruş olan kırmızı mercimek 52 lira 02 kuruşa, 4 lira 21 kuruş olan maydanoz 12 lira 31 kuruşa, 9 lira olan havuç 25 lira 95 kuruşa markette satıldı" bilgilerini paylaştı.

EN FAZLA FINDIĞIN FİYATI ARTTI

Bayraktar, söz konusu ayda markette 37 ürünün 29'unda fiyatın arttığını, 7'sinde ise fiyatın düştüğünü, bir üründe ise fiyat değişimi yaşanmadığını aktararak, markette fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 45,9 ile fındık olduğunun altını çizdi.

Fındıktaki fiyat artışını yüzde 26,8 ile kuru kayısının, yüzde 25,6 ile şeftalinin, yüzde 25 ile kırmızı mercimeğin, yüzde 22,3 ile yumurtanın takip ettiğine dikkati çeken Bayraktar, markette fiyatı en çok azalan ürünün ise yüzde 16,6 ile yeşil mercimek olduğunu, bu ürünü yüzde 11,5 ile patlıcan, yüzde 4 ile domates, yüzde 3,9 ile kuru üzümün izlediğini belirtti.

27 ÜRÜNDE FİYAT ARTIŞI YAŞANDI

Eylül ayında üreticide 29 ürününün 21'inde fiyat artışı, 7'sinde fiyat düşüşü olduğunu, bir üründe ise fiyat değişimi olmadığını ifade eden Bayraktar, şu bilgileri paylaştı:

"Üretici fiyatlarında kuru kayısıda fiyat değişimi olmadı. Geçen ay 8 lira olan limon fiyatları yüzde 44,3 azalışla 4,46 liraya düştü. Pazarlama sıkıntısı yaşayan üreticilerimiz emeğinin karşılığını alamazken, artan market fiyatları nedeniyle üreticideki bu düşüş tüketiciye yansımadı. Limondaki fiyat düşüşünü yüzde 19,5 ile patlıcan, yüzde 12,3 ile patates, yüzde 11,2 ile domates izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 109,1 ile kuru incirde görüldü. Kuru incirdeki fiyat artışını yüzde 100 ile kuru üzüm, yüzde 74 ile elma, yüzde 64,3 ile kuru fasulye ve yüzde 50 ile havuç takip etti."

Bayraktar, üretici fiyat değişiminin nedenlerine de değinerek, mazot ve gübre desteklerinin artırılmasını istedi.