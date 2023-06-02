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Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne? İşte anket sonucu...

AA Finans'ın mayıs ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Ankete göre ekonomistler, mayısta Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 0.07 artmasını bekliyor.

AA
Yayınlanma: 02.06.2023 - 15:43
Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne? İşte anket sonucu...
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AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0.07 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Haziran Pazartesi günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde eksi 1 ve en yüksek yüzde 2,4 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,07) göre bir önceki ay yüzde 43,68 olan yıllık enflasyonun yüzde 39,62'ye ineceği hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi mayısta yüzde 46.26'dan 47.32'ye yükseldi.

Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 2.39 artış göstermişti.


ANKET enflasyon Mayıs

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