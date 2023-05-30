Enflasyona 'doğalgaz' ayarı: ‘Sabit gelirliler daha düşük maaş artışı alacaklar’

Yayınlanma: 30.05.2023 - 12:17

Güncelleme: 30.05.2023 - 12:28

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), doğalgazın bir ay ücretsiz verilmesi nedeniyle mayıstaki enflasyon hesabında ‘sıfır fiyat’ yönteminin uygulanacağını duyurdu.

TÜİK duyurusuna göre Haziran 2023 ve Mayıs 2024 arasındaki enflasyon hesaplamasında ise 25 metreküpe kadar doğalgaz tüketimi için yapılacak indirim dikkate alınacak. Hesaplamada, 25 metreküp üstündeki doğalgaz için ödenen fiyat dikkate alınacak.

Açıklamada bu değişikliğin mayıs enflasyonunu kuvvetli bir şekilde indireceğini, ancak doğalgaz tüketiminin artacağı yıl sonuna doğru enflasyonu artıracağını vurgulandı.

“DAHA DÜŞÜK MAAŞ ARTIŞI OLACAK”

Söz konusu karara ilişkin bir paylaşımda bulunan Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Partili Durmuş Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

“Sabit gelirliler Temmuz’da enflasyon farkı alacaklar. Mayıs’ta sıfır veya negatif çıkacak enflasyon,6 aylık toplam enflasyonu aşağı çekecek, sabit gelirliler daha düşük ücret/maaş artışı alacaklar. Kısacası,Mayıs ayında bedava gaz uygulamasını sabit gelirliler finanse edecekler.”

Sabit gelirliler Temmuz’da enflasyon farkı alacaklar. Mayıs’ta sıfır veya negatif çıkacak enflasyon,6 aylık toplam enflasyonu aşağı çekecek, sabit gelirliler daha düşük ücret/maaş artışı alacaklar.



Kısacası,Mayıs ayında bedava gaz uygulamasını sabit gelirliler finanse edecekler https://t.co/nUz5E24jw0 — Durmuş Yılmaz (@DurmusYillmaz) May 29, 2023

“RESMİ ENFLASYON YÜZDE 40’IN ALTINA İNEBİLİR”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski baş ekonomisti Ali Hakan Kara ise şu şekilde değerlendirdi:

“TÜİK enflasyonu ölçerken ücretsiz doğalgaz için "sıfır fiyat" yöntemi uygulayacakmış. TÜFE'ye yansımasını tam kestirmek zor olsa da doğalgazın ağırlığının %2,9 olduğunu düşünürsek, enflasyonda sert düşüşe neden olabilir. Mayısta yıllık resmi enflasyon %40'ın altına inebilir.”

TÜİK enflasyonu ölçerken ücretsiz doğalgaz için "sıfır fiyat" yöntemi uygulayacakmış.

TÜFE'ye yansımasını tam kestirmek zor olsa da doğalgazın ağırlığının %2,9 olduğunu düşünürsek, enflasyonda sert düşüşe neden olabilir.



Mayısta yıllık resmi enflasyon %40'ın altına inebilir. pic.twitter.com/jmLd1gulzx — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) May 30, 2023

Enflasyon farkı maaşlardaki artış oranının enflasyon oranından fazla çıkması durumunda maaş ve ücretlere yapılan ilave artış olarak tanımlanıyor.

Mevcut durumda 2023’ün ilk 4 ayında enflasyon yüzde 15.21 olarak gerçekleşti. Milyonlarca memur ve emekliyi etkileyecek olan enflasyon farkı oranı TÜİK’in verdiği kararla birlikte Mayıs ayında azalmış görünecek enflasyondan olumsuz etkilenecek.

Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu temmuzun ilk haftası açıklanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,39 arttı, yıllık bazda TÜFE yüzde 43,68 oldu.