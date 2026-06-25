Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon tahminleri belli oldu: Kritik anket sonuçlandı

Matriks Haber'in 2026 yılı haziran ayına ilişkin enflasyon, gelecek dönem Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve dolar/TL beklenti anketi, 30 banka ve aracı kurumun katılımıyla tamamlandı.

Ankete göre ekonomistlerin haziran ayı için medyan TÜFE beklentisi aylık bazda yüzde 0,98, yıllık bazda ise yüzde 32,10 olarak gerçekleşti. Ortalama beklentiler ise aylık yüzde 1,02 ve yıllık yüzde 32,16 seviyesinde oluştu.

HAZİRAN ENFLASYONU İÇİN TAHMİNLER BELLİ OLDU

Haziran ayı TÜFE verisine ilişkin tahminde bulunan 22 banka ve aracı kurumun aylık enflasyon beklentileri yüzde 0,74 ile yüzde 1,77 arasında değişti. Yıllık enflasyon tahminleri ise yüzde 31,78 ile yüzde 33,03 aralığında şekillendi.

Mayıs ayında TÜFE aylık bazda yüzde 1,71 artarken, yıllık enflasyon yüzde 32,61 olarak açıklanmıştı. Piyasa beklentisi aylık yüzde 1,60 seviyesindeydi.

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA YÜZDE 30 BEKLENTİSİ

Enerji, gıda, alkollü içkiler, tütün ürünleri ve altının hariç tutulduğu TÜFE C Endeksi için tahminde bulunan 8 ekonomist, haziran ayında aylık yüzde 1,58 ve yıllık yüzde 30,00 artış öngördü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00'da açıklayacak.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Matriks Haber anketinde cari yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerinde aşağı yönlü güncelleme yapıldı.

Ankete katılan 22 ekonomistin 2026 sonu TÜFE beklentisi yüzde 29,00 olarak belirlenirken, tahmin aralığı yüzde 23,00 ile yüzde 30,00 arasında oluştu.

Bir önceki ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,58 seviyesinde bulunurken, tahmin bandı yüzde 26,00 ile yüzde 31,00 arasında yer almıştı.

2027 ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

2027 yıl sonuna ilişkin tahminde bulunan 8 ekonomistin medyan enflasyon beklentisi yüzde 22,00'den yüzde 22,25'e yükseldi.

Buna karşın tahmin aralığının yüzde 20,00-yüzde 28,90 bandından yüzde 18,10-yüzde 26,20 aralığına gerilemesi, beklenti dağılımında aşağı yönlü bir kaymaya işaret etti.

Ekonomistlerin 12 ay sonrasına ilişkin TÜFE tahmini ise yüzde 24,85 artış yönünde oldu.

TÜFE C Endeksi'nin 2026 sonunda yüzde 28,40, 2027 sonunda ise yüzde 24,00 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bir önceki ankette söz konusu tahminler sırasıyla yüzde 28,00 ve yüzde 22,00 olarak açıklanmıştı.

DOLAR/TL BEKLENTİSİ 51,80 SEVİYESİNDE KALDI

Ankete katılan 14 analistin 2026 yıl sonuna ilişkin dolar/TL beklentisi değişmeyerek 51,80 seviyesinde kaldı.

Yıl sonu için en yüksek tahmin 52,40, en düşük tahmin ise 50,00 olarak kaydedildi. Bir önceki ankette beklenti aralığı 50,00 ile 54,40 seviyeleri arasında bulunuyordu.

Ekonomistlerin 12 ay sonrasına ilişkin dolar/TL tahmini 55,60 olarak hesaplandı.

2027 yıl sonu dolar/TL beklentisine ilişkin soruyu yanıtlayan 6 ekonomistin medyan tahmini ise 60,85 oldu. Bir önceki anket döneminde bu beklenti 61,00 seviyesinde gerçekleşmişti.