Ekonomiye güven düştü

Ekonomik güven endeksi, nisan ayında gerileyerek 99 değerini aldı ve böylelikle yılın en düşüğüne gerilemiş oldu. Önemli veri, mart ayında 100 değerindeydi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2024 - 10:15
Ekonomiye güven düştü
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Türkiye İstatistik Kurumu 2024 Mart ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksini açıkladı.

Ekonomik güven endeksi mart ayında 100, iken, nisan ayında yüzde 1 oranında azalarak 99 değerini aldı.

0-200 aralığında değer alabilen ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

GÜVEN ENDEKSLERİNİN DEĞİŞİMLERİ

Nisanda tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,4 oranında artarak 80,5 değerini aldı.

Hizmet sektörü güven endeksi önceki aya göre yüzde 2,8 oranında azalarak 117,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,9 oranında artarak 115,5 değerini aldı. 

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi aynı düzeyde kalarak 103,5 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi de aynı düzeyde kalarak 88,6 değerini aldı.


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