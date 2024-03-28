TÜİK'e göre ekonomiye güven martta arttı

Ekonomik güven endeksi şubat ayında 99,0 iken, mart ayında yüzde 1,0 oranında artarak 100,0 değerini aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 10:19
TÜİK'e göre ekonomiye güven martta arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu 2024 Mart ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksini açıkladı.

Ekonomik güven endeksi şubat ayında 99,0 iken, mart ayında yüzde 1,0 oranında artarak 100,0 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Bir önceki aya göre mart ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,02 oranında artarak 79,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 103,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 120,4 değerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında azalarak 113,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 oranında azalarak 88,6 değerini aldı.




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