Ekonomiyi bahane ederek yeniden kısa çalışma ödeneği istiyorlar

Yayınlanma: 25.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.09.2024 - 04:00

TOBB’de önceki gün gerçekleştirilen “iş dünyası istişare toplantısında” patronlar yine teşvik istedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son dönemde, özellikle emek yoğun sektörlerin, başta ham madde ve enerjide meydana gelen artışlar ile diğer maliyetlerden dolayı ihracatta rekabetçiliklerini kaybettiğini belirterek “Emek yoğun sektörlerde işgücü kaybının önüne geçmek üzere ilave teşvikler sağlamalıyız. Firmalarımızın istihdamlarını koruyabilmek için kısa çalışma ödeneğinin tıpkı pandemi döneminde olduğu gibi devreye alınmasını bekliyoruz” dedi.

Mevzuata göre, “genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, genel salgın ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltan veya işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durduran her bir işveren” kısa çalışma başvurusunda bulunabiliyor. Kısa çalışmanın uygulama süresi 3 ay. Ancak cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar da uzatılabiliyor. Konkordato ilanında bile işverenler kısa çalışmadan yararlanmak için başvuruda bulunabiliyor.

Kısa çalışma ödeneği tutarı; işçinin son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ı olarak belirleniyor. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçemiyor. Ayrıca işçi ileride işten atılırsa kısa çalışma ödeneği olarak ödenen süreler, işsizlik ödeneği ödemelerine ilişkin hak sahipliği sürelerinden de düşülüyor.