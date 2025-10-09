Ekonomiyi krize sokan iktidar, şimdi de emekçiliğe göz dikti: Emeklilik yine yeniden hedefte

İktidarın önemli temsilcilerinden AKP Genel Başkanı Yardımcısı Nihat Zeybekci, geçtiğimiz günlerde emeklilik yaşının çok düşük olduğunu öne sürerek mevcut emeklilik yaşını “gelecek nesillere ihanet” olarak niteledi ve şu vurguyu yaptı:

“Yeni bir düzenleme olmalı ve bir daha dokunulmamalı. Siyaset ne zaman aciz ve kabiliyetsiz hale geldiğinde ilk dokunduğumuz yer burası olmamalı.”

Uzmanlara göre bu yaklaşım AKP’nin emekçiden yana olmayan politikalarının bir göstergesi.

Bugün Türkiye’de emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60. Mevcut düzenleme gereği de 2035 sonrasında emeklilik yaşı 65’te eşitlenecek. Açıklamayı yorumlayan isimlerden Prof. Aziz Çelik, “Ne yapmak istediklerini anlamak mümkün değil, bu durumda 2035’e gelmeden emeklilik yaşını 65 yaşın da üzerine mi çıkaracaklar? Sosyal güvenlik sisteminin temel sorunu yaş değil. Sorun düşük istihdam, düşük ücret, yüksek kayıt dışılık ve düşük kamu katkısı. Yaş tartışması hedef saptırmadır” dedi.

Emeklikte ortalama ömür beklentisine bakmadan, ülkelerdeki çalışma koşullarını, toplam fiili çalışma süresini, iş güvencesini hesaba katmadan sadece yaş üzerinden emeklilik sistemi tartışmanın yanlış olduğunu belirten Çelik, OECD verilerine dikkat çekti: “Türkiye’de emeklilik sonrası ortalama ömür beklentisi erkeklerde 18 yıl 1 ay, kadınlarda 23 yıl 6 ay. OECD ortalaması ise 19.5 ve 23.8 yıl.”

‘ADETA CEHENNEM’

İnan Mutlu ise Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) son ölçümleri üzerinden Türkiye’deki çalışma süreleri hakkında şunları söyledi: “Türkiye’de haftada 45 saatten uzun çalışanların oranı yüzde 45.3. Bu oranla Türkiye, Avrupa’da en uzun süre çalışan ülke. İkinci sırada yüzde 24.6 ile Sırbistan var. AB ortalaması ise yüzde 10.8. Türkiye’de düşük ücret, uzun çalışma saatleri ve niteliksiz istihdam emek rejimini adeta bir cehenneme çeviriyor. Ayrıca emekli maaşlarının milli gelire oranı da Avrupa ülkeleri arasında en düşük seviyede. En çok emekli bizde ama en az kaynak ayıran ülkeyiz. Tabloya bütün olarak baktığımızda, Türkiye’de hem çalışma hayatı hem emeklilik birer eziyete dönüşmüş durumda.”