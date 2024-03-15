‘Ekonomiyi uçurduk’ diyerek övünen AKP ile icra dosyaları ile uçtuk!

Yayınlanma: 15.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.03.2024 - 04:00

Türkiye genelinde yaşanan ekonomik krizden dolayı zor günler geçiren üreticinin de traktörü, bağları ve tarlaları da icradan satışa çıkarıldı. Yüzlerce işçi çalıştıran fabrikalar önce iflas etti, ardından malları ve ürünleri ile icradan satılığa düştü. Türkiye genelinde milyonluk 25 fabrika ve yıldızlı 10 otelin yanı sıra süt işleme tesisleri ve çiftlikler de icra üzerinden satışa çıkarıldı. İşletmelerin yanı sıra yurttaş da kredi borçlarından dolayı icralık oldu.

Ödenemeyen kredi ve kredi kartı borçlarından dolayı 3 milyon 843 bin kişi hem bankalara hem de varlık yönetim şirketlerine borçlu. Batık tüketici kredilerinde yıl başından bu yana 8.1 milyar liralık artış gözlendi. Halen 2 milyon 323 kişi bankaların icra takibinde bulunuyor.

ÜZÜM BAĞLARI VE TARIM ALANLARI

Manisa’nın Turgutlu ve Salihli ilçelerinde 16 bin dönüm üzerinde bulunan üzüm bağları mahkemeden satılığa çıkarıldı. Bağın bedeli ise 1 milyon 290 bin TL’den alıcı bekliyor. Balıkesir ve Milas’ta 6 dönümlük zeytinlik 980 milyon, Alaşehir’de 8 bin metrekare zeytinlik için 1 milyon 200 bin TL değer biçildi. Denizli Çivril’de ise 35 bin metrekarelik tavuk çiftliği içerisindeki hayvanlarla birlikte 20 milyon liraya satışa çıkarıldı. Aydın’da da bir süt işleme tesisi 51 milyon liraya icradan satılık.

PANSİYON VE OTELLER

Yaşanan ekonomik krizden kaynaklı Türkiye genelinde 10’u aşkın otel ve pansiyon kepenk indirdi. İflas eden oteller ise alacaklıları tarafından icra yoluyla satılığa çıkarıldı. Çanakkale Ayvacık ilçesi Gökçetepe Mahallesi’nde dört katlı 24 adet odası bulunan otel 15 milyon TL’ye satılacak. Bodrum 21 odalı otel 21 milyon TL’ye yine Bodrum’da Tilkicik’te sosyal tesis 26 milyon TL’ye, Manisa Akhisar’da ise bir otel 15 milyon TL’ye icra tarafından satılığa çıkarıldı. Aydın Efeler’de akaryakıt istasyonu 87 milyon TL, Denizli’de ise yine akaryakıt istasyonu 5 milyon TL’ye satılık.

MAKİNELERLE İCRALIK

Burhaniye’de zeytin paketleme fabrikası içerisindeki makinelerle birlikte 29 milyon liraya, Balıkesir Gökköy Mahallesi’nde 20 bin metrekare alan içerisine kurulu fabrika 177 milyona satılık. Menderes Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde fabrika ve binası 50 milyon lira, Torbalı’da tekstil fabrikası 55 milyon TL’ye çıkarılırken Marmaris’te 7 milyona pide fırını ve Burhaniye’de sinema salonu 15 milyon TL yeni sahiplerini arayacak. Karşıyaka ilçesinde araç otoparkı ise 14 milyon TL.