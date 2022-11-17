El Salvador'dan Bitcoin çıkışı: Her gün bir Bitcoin satın alacağız
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, yarından itibaren her gün bir bitcoin satın alacaklarını duyurdu.
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
Nayib Bukele, 18 Kasım'dan itibaren ülkesinin günde bir Bitcoin satın alacağını açıkladı.
Bukele, "Yarından itibaren her gün bir bitcoin alacağız" ifadelerini kullandı.
El Salvador, dünyada Bitcoin'i bir ödeme aracı olarak yasallaştıran ilk ülke oldu.
Ülkede Bitcoin ödeme sistemiyle ilgili kanun 7 Eylül 2021 tarihinde yürürlüğe girdi.
Video Haberler
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
- Meslek aşkı herkesi hayran bırakıyor
- 60 yıldır saat tamir ediyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhurbaşkanı adaylığı için iki isim verdi
- Taksim bombacısının kullandığı 4 sır cep telefonu
- İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yeni gelişme
- O sorular karşısında suspus!
- İYİ Parti'ye seslendi
- Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması
- MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı
- O soruyu kendimize sorar hale geldik
- Sokak röportajında akılalmaz ekonomi yorumu
- Taksim bombacısının ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı