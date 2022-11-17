El Salvador'dan Bitcoin çıkışı: Her gün bir Bitcoin satın alacağız

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, yarından itibaren her gün bir bitcoin satın alacaklarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2022 Perşembe, 15:08
El Salvador'dan Bitcoin çıkışı: Her gün bir Bitcoin satın alacağız
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El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Nayib Bukele, 18 Kasım'dan itibaren ülkesinin günde bir Bitcoin satın alacağını açıkladı.

Bukele, "Yarından itibaren her gün bir bitcoin alacağız" ifadelerini kullandı.

El Salvador, dünyada Bitcoin'i bir ödeme aracı olarak yasallaştıran ilk ülke oldu. 

Ülkede Bitcoin ödeme sistemiyle ilgili kanun 7 Eylül 2021 tarihinde yürürlüğe girdi.


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