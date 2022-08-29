Elektrik akımı Avrupa'yı çarptı: İlk kez bu kadar pahalı

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:42

Almanya gelecek yıl teslimatlı elektrik kontratının fiyatı artan enerji krizinin etkisiyle ilk kez 1.000 euro'yu aştı. Bloomberg HT'nin aktardığına göre, bölgede yoğunlaşan enerji krizi nedeniyle Almanya'da gelecek yıl teslimatlı elektrik kontratının fiyatı ilk kez 1.000 Euro'nun üzerinde olacak. 2023 teslimatlı Alman elektrik fiyatı günlük yüzde 6,6 artışla megavat saat başına 1.050 euro'ya yükseldi.

ENFLASYONU TETİKLEYECEK

Fransa'nın aynı tipteki elektrik vadelisinin fiyatı da cuma günü 1.000 euro'yu aşmıştı. Elektrik fiyatları Rusya'nın doğalgaz arzını kısmasının ardından neredeyse her gün rekor kırıyor. Enerji maliyetlerindeki önlenemez artış Avrupa'da enflasyonu tetiklerken hanehalkı ve şirket bilançoları üzerinde de baskıya neden oluyor.

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner bir gazeteye verdiği demeçte hükümetin arrtan fiyatlara karşı acil şekilde harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Lindner hızlı biçimde aksiyon alınmazsa yaşanan enerji kriziyle enflasyonun daha da tetikleneceğini bildirdi.