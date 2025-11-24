Elektrik faturalarına dev zam yolda: Türkiye'nin yarısı etkilenecek!

Yeni yılda elektrik faturalarına dev zam geliyor. Yeni düzenleme ile 4 bin kilowattı aşan kullanımlarda devletin sağladığı indirim iptal edilecek. Bu da kullanım durumuna göre faturaya zam olarak yansıyacak. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin bu uygulamanın "gizli zam" olduğunu dile getirirken "100 TL olan ürünün fiyatını 130 TL yaptığımız zaman zam yapmış oluyoruz. Elektrikte de bir zam olayı ile karşı karşıyayız" değerlendirmesinde bulundu.

KİLOWATT SINIRI DÜŞÜRÜLDÜ

Yeni yıldan itibaren bu kilowatt sınırının da düşürüldüğünü ve 4 bin kilowatı aşanın indirimden yararlanamayacağını belirten Şahin, "Zam denmiyor da indirimin iptali deniyor. Otomatikman 286 TL’lik fatura 653 TL olacak. Önümüzdeki sene vatandaş 4 bin Kilowatt'ı geçerse yüzde 150-160 gibi bir zam öngörülüyor" ifadelerini kullandı.

MİLYONLAR ETKİLENECEK

Zamdan 15 milyon hanenin ve 45 milyon kişinin etkileneceği öngörülürken Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) da bunun örtülü zam anlamına geldiğini savunmuştu. EMO’ya göre 3 bin kilowatt sınırı, dört kişilik bir ailenin temel elektrik ihtiyacını bile karşılamıyor.

2018’de sadece büyük sanayi tesislerini kapsayan sistem, haneleri de kapsayacak şekilde genişletildi. 2025'te faturaya devlet desteği getirilerek, sınır 5 bin kilowatt olarak belirlendi. Ancak bu tüketim sınırı 1 Ocak 2026'dan itibaren 4 bin kilowatta düşürülecek.

Diğer yandan EMO'nun EPDK’nın kamu yararı yerine piyasa lehine hareket ettiğini savunarak 5 bin kilowat sınırının iptal edilmesi için açtığı davadan da henüz karar çıkmadı.