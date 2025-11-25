Elektrik faturalarında devlet desteği kesiliyor: Tasarruf etmek için 4 kritik önlem açıklandı!

Elektrikte yeni tarife sistemi için geri sayım başladı. 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek düzenlemeye göre, yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovatsaatin üstüne çıkan mesken aboneleri devlet desteği alamayacak.

Türkiye genelinde yaklaşık 300 bin hanenin şimdiden bu sınırı aştığı bildirilirken, enerji uzmanları, “2025 tüketimi belirleyici olacağı için bu yıl yapılacak her tasarruf kritik” uyarısında bulunuyor.

TÜKETİMİ AŞANLARA UYARI MESAJLARI GÖNDERİLİYOR

Elektrik perakende şirketleri, yıllık tüketimi limite yaklaşan aboneleri SMS ile uyarmaya başladı. Mesajlarda, “Son kaynak tedarik tarifesi limitini aştınız” uyarıları yer alıyor.

4 BİN KWH SINIRINA ULAŞMAMAK İÇİN ÖNERİLER

Enerji uzmanları, tasarrufun küçük adımlarla bile mümkün olduğunu belirterek şu önerilerde bulundu:

Akıllı zamanlayıcı prizler ve enerji tasarruf aparatları (örneğin; elektronik cihazlarda gereksiz akımı kesen “akım optimizasyon aparatı”) kullanılabilir.

Klasik ampuller yerine LED tasarruflu lambalara geçilebilir.

Çamaşır ve bulaşık makineleri dolu çalıştırılmalı, kısa programlar tercih edilmeli.

Kapalı modda bile enerji harcayan televizyon, modem gibi cihazlar tamamen kapatılmalı.

Bu adımlar düzenli uygulandığında, bir hanenin yıllık tüketiminde yüzde 10–20 arasında düşüş sağlanabiliyor.

SERBEST TEDARİKÇİYE GEÇİŞ HAKKI

Tüketiciler, isterlerse farklı bir tedarikçi ile anlaşarak daha uygun tarifeye geçme hakkına da sahip. Bu sayede birim fiyat, piyasa koşullarına göre değişse de bazı haneler için ciddi avantajlar doğabiliyor.

YENİ TARİFEDEN KİMLER ETKİLENECEK?

Türkiye’de yaklaşık 43 milyon mesken abonesi bulunuyor. Yapılan hesaplamalara göre bunun yaklaşık yüzde 6’sı, yani 2,5 milyon abone, yeni sistemle destek dışı kalabilir.

Yeni tarife döneminde hanelerin cebini koruması, 2025 yılı boyunca sergileyecekleri tüketim alışkanlıklarına bağlı olacak. Uzmanlar, yurttaşların bu yılı “tasarrufa geçiş yılı” ilan etmeleri gerektiğini vurguluyor.

Basit alışkanlık değişiklikleri ve enerji tasarrufu sağlayan küçük cihazların kullanılmasıyla hem elektrik faturalarını düşürmek hem de destek sınırının altında kalmak mümkün.