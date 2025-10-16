Elektrik faturalarında yeni dönem: EPDK'den kesinti düzenlemesi!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik kesintilerinde tüketici haklarını korumaya yönelik yeni düzenlemeyi duyurdu. Buna göre yıllık ve uzun süreli kesintiler ile ticari kalite eksikliklerinden doğan tazminatlar, artık doğrudan tüketicilerin faturalarından düşülecek.

EPDK tarafından yapılan açıklamada, Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasını öngören düzenlemenin kabul edilerek cumhurbaşkanlığına gönderildiği bildirildi.

Yeni sistem yürürlüğe girdiğinde, elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin ödemesi gereken toplam 1 milyar 610 milyon liralık tazminat, tüketicilerin başvuru yapmasına gerek kalmadan faturalarına otomatik olarak yansıtılacak. Faturalarda tazminat türü, toplam tutar, mahsuplaşan miktar ve sonraki aylarda mahsuplaşacak tutar gibi bilgiler yer alacak.

TÜKETİCİ KORUMASI GÜÇLENİYOR

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, kararın hizmet kalitesini artırmak ve yurttaşın hakkını korumak açısından önemli olduğunu belirterek, “EPDK olarak vatandaşlarımızın haklarının zayi edilmesine izin vermeyiz. Kararımızın ilgili şirketler tarafından nasıl uygulandığını, ödemelerin zamanında ve eksiksiz yapılıp yapılmadığını yakından takip edeceğiz. Kurumumuzun aldığı bu karar, sektörün hizmet kalitesinin artırılmasına da büyük katkı sağlayacak” dedi.

UZUN SÜRELİ KESİNTİLERDE TAZMİNAT HAKKI

Yeni uygulamaya göre kentsel dağıtım bölgelerinde 10 saati, kent altı bölgelerde 11 saati ve kırsal bölgelerde 12 saati aşan kesintiler, uzun süreli kesinti tazminatı hakkı doğuracak.

2025 YILI TAZMİNAT TUTARLARI

160 kilovolt amper (kVA) altı mesken aboneleri için 554 lira, 160 kVA altı diğer aboneler için 1107 lira, 160-630 kVA arası kullanıcılar için 3323 lira ve 630 kVA üzeri kullanıcılar için 6647 lira tazminat uygulanacak.