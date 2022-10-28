Elektrik fiyatları belli oldu (28 Ekim 2022)
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 600 lira, en düşük 300 lira 1 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 33,9 azalışla 792 milyon 36 bin 647 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 600 lira, en düşük saat 12.00'de 300 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1929 bin 73 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1996 lira 76 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 300 lira olarak kayıtlara geçti.
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