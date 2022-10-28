Elektrik üretimi ağustosta düştü

28 Ekim 2022 Cuma, 12:04

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ağustos ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 32,1'i doğal gaz santralleri, yüzde 20,4'ü ithal kömür santralleri, yüzde 18,1'i hidroelektrik santralleri, yüzde 12,1'i linyit santralleri ve yüzde 9,3'ü rüzgar santrallerinden sağlandı.

Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, güneş, taş kömürü, asfaltit, fuel-oil ve motorin izledi.

Böylece, lisanslı elektrik üretimi ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 düşüşle 30 milyon 102 bin 9 megavatsaate geriledi.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı da aynı dönemde yaklaşık yüzde 0,8 azalarak 24 milyon 502 bin 347 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Tüketimin yüzde 37,5'i sanayi, yüzde 27,2'si kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler, yüzde 23'ü mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Tarımsal faaliyetlerin payı yüzde 10,7, aydınlatmanın payı ise yüzde 1,65 olarak hesaplandı.

ABONE SAYISI VE KURULU GÜÇ ARTTI

Elektrikte abone sayısı ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 48 milyon 4 bin 628'e ulaştı.

Bu dönemde sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 2,1, tarımsal faaliyetler tüketicilerinin sayısında yüzde 3,3, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 3,7 artış görülürken, aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 14,5 ve kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer tüketicilerinin sayısında yüzde 3,6 düşüş görüldü.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 3 artarak yaklaşık 93 bin 893 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 26,9'u doğal gaz çevrim santrallerinden, yüzde 24,8'i barajlı hidroelektrik santrallerinden, yüzde 11,8'i rüzgar santrallerinden, kalan bölüm ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerden oluştu.