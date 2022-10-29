Elektrik fiyatları belli oldu (29 Ekim 2022)
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 250 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 21,6 artışla 963 milyon 649 bin 644 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00, 17.00 ve 19.00'da 4 bin 800 lira, en düşük saat 12.00'de 250 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 463 lira 90 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 557 lira 57 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 600 lira, en düşük 300 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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