Elektrik fiyatları ne kadar oldu?(26 Eylül 2022)

26 Eylül 2022 Pazartesi, 14:21

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 800 lira, en düşük saat 12.00'de bin 995 lira 59 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 568 lira 32 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 583 lira 88 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 535 lira olarak kayıtlara geçti.