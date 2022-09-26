Elektrik fiyatları ne kadar oldu?(26 Eylül 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 11,9 azalışla 1 milyar 612 milyon 683 bin 519 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 800 lira, en düşük saat 12.00'de bin 995 lira 59 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 568 lira 32 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 583 lira 88 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 535 lira olarak kayıtlara geçti.
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