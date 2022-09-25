Elektrik fiyatları belirlendi (25 Eylül 2022)
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 535 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 32,3 artışla 1 milyar 830 milyon 72 bin 542 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 17.00-20.00 saatlerinde 4 bin 800 lira, en düşük saat 23.00'te 2 bin 535 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 854 lira 3 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 899 lira 98 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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