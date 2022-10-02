Elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı
Türkiye'de dün günlük bazda 850 bin 696 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 849 bin 432 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 616 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 63 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 850 bin 696 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 849 bin 432 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 30 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25 ile ithal kömür ve yüzde 14,7 ile linyit santralleri izledi.
Öte yandan, dün 9 bin 734 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 470 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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