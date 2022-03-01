Elektrik üretimine doğalgaz zammı
Doğalgazda, Mart ayında elektrik üretimi amaçlı tarifeye yüzde 18,3 oranında zam yapıldı.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ), mart ayından itibaren geçerli olacak şekilde doğal gazın elektrik üretim amaçlı kullanımına yüzde 18,25 zam yaptı. Mesken ve sanayi abonelerinin tarifeleri ise sabit kaldı.
BOTAŞ, mart ayına ilişkin doğal gaz tarife tablosunu yayınladı. Tarifeye göre, elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 18,25 zam yapıldı. Şubat ayında 1000 metreküp doğal gaz için 6300 TL olarak uygulanan tarife, mart ayında 1000 metreküp doğal gaz için 7450 TL’ye çıkmış oldu.
BOTAŞ’ın konut tüketicilerine mart ayında uygulayacağı satış fiyatı ise 1000 metreküp doğal gaz için 1860 TL olarak sabit kaldı.
Sanayi aboneleri içinse 1000 metreküp gazın fiyatı 6 bin 300 lira oldu.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
En Çok Okunan Haberler
- Dünyaca ünlü CEO'nun acı günü: Oğlu yaşamını yitirdi
- Macar oyuncudan Türkçe mesaj
- 'Davutoğlu artık konuşsun'
- Fiyat etiketlerinde yeni dönem başladı
- Toshiba CEO'su istifa etti
- 'Bergen'e Saygı' albümünün çıkış tarihi belli oldu
- ABD'den Montrö çıkışı
- Türk müteahhitlerin 25 milyar doları riske girdi
- Kripto para platformundan yaptırım adımı
- Milli basketbolcu mağlubiyeti engelleyemedi