Elektrik zamları ekimden sonraya kaldı

Yayınlanma: 29.07.2023 - 12:37

Güncelleme: 29.07.2023 - 12:40

1 Eylül 2022’de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), konutlarda eylül itibarıyla geçerli olacak elektrik tarifesine yüzde 20 zam geldiğini bildirmişti. Bu zam tepkilere neden olurken seçimden günler önce, 1 Nisan 2023’te elektriğe yüzde 16 indirim uygulanmıştı.

Seçimleri kazanan iktidar bu süreçten sonra vergi ve akaryakıt başta olmak üzere birçok kalemde zam yapmıştı. Bu zamlarla gözler elektrik fiyatlarına çevrilmişti.

Elektrik maliyetlerin faturalara yaz döneminde yansımaması bekleniyor.

Bloomberg HT’nin haberine göre sektör kaynakları elektrik tarifelerinde 1 Ekim’e kadar zam beklenmediğini söyledi. Haberde kaynakların hangi tarihlerde zam beklediği belirtilmedi.