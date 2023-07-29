Türk firma elektrikli araçlarıyla Avrupa'ya damga vurdu

Yayınlanma: 29.07.2023 - 11:55

Güncelleme: 29.07.2023 - 11:55

Karsan'dan yapılan açıklamaya göre şirket, Avrupa'nın toplu ulaşımını elektrikli araçlarla yenilemek için çalışmalarına devam ediyor. Avrupa'nın da önde gelen üreticileri arasında yerini alan Karsan, geliştirdiği yüksek teknolojili modellerle dünyanın dikkatini çekiyor.

Karsan, en önemli ana pazarlarından İtalya'da kazandığı ihalelere yenilerini eklemeye devam ediyor. 2022 sonunda İtalya merkezli kamu alım hizmeti veren Consip kurumunun yaptığı ihaleyi kazanan Karsan, 8 metre elektrikli lotunda ihale sonucuna göre e-ATAK modeli ile birinci sırada yer aldı.

İTALYA'DA BÜYÜME DEVAM EDİYOR

İtalya'da toplu taşımayı elektrikli ulaşıma dönüştürmede önemli rol üstlenen Karsan, ülkedeki en büyük ihalelerden birini daha kazanmış oldu. Karsan, Consip ile 6 ve 8 metre elektrikli araç alımı için imzaladığı 18 aylık çerçeve anlaşması kapsamında, yeni e-JEST ve e-ATAK siparişleri almayı hedefliyor.

Halihazırda İtalya'da Verona, Legnago, Sendrio, Alghero, Olbia, Catania, Catanzaro gibi kentlerde 34 adet elektrikli aracı ile hizmet veren Karsan, yeni alacağı siparişler ile beraber ülkedeki yayılımını da genişletmeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, ''Kendini kanıtlamış araçlarımız, Avrupa başta olmak üzere dünyada da ciddi derecede talep görüyor. Karsan e-JEST, son 3 yıldır aralıksız olarak Avrupa'nın en çok satılan elektrikli minibüsü. e-ATAK ise Avrupa'da kendi segmentinde iki yıldır liderliği kimseye bırakmıyor. 2023'te de araçlarımız liderliğe doğru koşmaya devam ediyor'' değerlendirmesinde bulundu.