Elektrik zamlarından sonra bakanlıktan 'akıl' mesajı

10 Ocak 2022 Pazartesi, 12:52

Yılbaşı gecesinden itibaren geçerli olmak üzere elektrikte yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Son zamla birlikte konutlarda kullanılan kilovatsaat (kWh) elektriğin bedeli, Ocak 2018'den bu yana yüzde 370 oranında artmış oldu.

Yeni zamlarla birlikte kademeli tüketim sistemi devreye alındı. Böylece, her tüketici grubu kendi tükettiği kadar fatura ödeyecek. Aylık tüketimde 150 kWh sınır olarak belirlenirken, meskenlerde 150 kWh'ye ka­dar olan tüketim miktarları için vergi dahil fiyat 1.37 TL/ kWh oldu. 150 kWh'nin üs­tündeki tüketim için de 2.07 TL/ kWh fiyat uygulanacak.

''AKLINLA VERİMLİ YAŞA''

Zamlar sonrası yurttaşlara mesaj gönderen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ''Enerjini verimli kullan'', ''Aklınla Verimli Yaşa'' mesajını paylaştı.