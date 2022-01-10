Elektrik zamlarından sonra bakanlıktan 'akıl' mesajı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik fiyatlarına gelen zamlar sonrası yurttaşlara 'akıl' vurgulu mesaj yolladı.
Yılbaşı gecesinden itibaren geçerli olmak üzere elektrikte yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Son zamla birlikte konutlarda kullanılan kilovatsaat (kWh) elektriğin bedeli, Ocak 2018'den bu yana yüzde 370 oranında artmış oldu.
Yeni zamlarla birlikte kademeli tüketim sistemi devreye alındı. Böylece, her tüketici grubu kendi tükettiği kadar fatura ödeyecek. Aylık tüketimde 150 kWh sınır olarak belirlenirken, meskenlerde 150 kWh'ye kadar olan tüketim miktarları için vergi dahil fiyat 1.37 TL/ kWh oldu. 150 kWh'nin üstündeki tüketim için de 2.07 TL/ kWh fiyat uygulanacak.
''AKLINLA VERİMLİ YAŞA''
Zamlar sonrası yurttaşlara mesaj gönderen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ''Enerjini verimli kullan'', ''Aklınla Verimli Yaşa'' mesajını paylaştı.
Video Haberler
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
En Çok Okunan Haberler
- Demet Evgar'dan 'Cem Yılmaz' paylaşımı
- Erdoğan'a çok sert sözler
- Artık o iki ürünü marketler satamayacak
- AKP'de dikkat çeken çöküş
- İstanbul için tarih verildi
- Ece Üner'den kötü haber
- Ekonomistlerden 'Mayıs' uyarısı
- Üniversite öğrencisi kadının 7. kattan düştüğü iddiası
- Yusuf Yerkel'in ticari ataşe olarak atanmasına tepki!
- Yerkel'e 93 bin TL maaş ve Mercedes!